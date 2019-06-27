Книгу масштабных рекордов самарского Исторического парка дополнил самый массовый квест!

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130 участников одновременно прошли в экспозициях интеллектуальные испытания. Сильной дружиной и сплоченной командой показали себя дети,отдыхающие в летнем лагере при школе №174 города Самары.В прошлое отправились 10 отрядов с любопытными названиями, например: "Самарцы", "Мстители", "Майнкрафтеры", "Драконы истории" и "Послы впрошлое". Командир "Послов" продемонстрировал неординарную тактику - пока большинство боролось за скорость, его группа уделила внимание качеству ответов. Итог - 102 балла за работу на семи станциях. И это тоже рекорд, на 10 баллов выше средней оценки.Впрочем, посетив экспозиции, хороший уровень знаний показали все участники, они совершили путешествие "из варяг в греки", познакомились с древнерусским зодчеством, историческими персонажами, попали в оружейную палату и, конечно, крепость Самару. А также в экспозиции XX века поработали на конвейере, собрали интерактивную модель техники и оружия Красной Армии, узнали советские лозунги и названия столиц Союзных республик. По словам педагогов, полученные в увлекательной игровой форме знания обязательно помогут школьникам с интересом изучать историю в средних и старших классах.Прежний рекорд одновременного участия в квесте поставили студенты. В Татьянин день 90 человек играли в "Музейный экстрим", передает пресс-служба парка.Фото: пресс-служба парка