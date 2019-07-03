Ключевое событие форума "Производительность 360" - пленарное заседание

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Ключевое событие форума - пленарное заседание "Производительность 360". В президиуме - Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, Министр экономического развития РФ, Полномочный представитель Президента РФ в ПФОСвое обращение участникам форума направил Президент РФ. По мнению главы государства "Производительность 360" - «авторитетная и востребованная площадка» для обсуждения вопросов повышения производительности труда, подготовки специалистов, создании новых рабочих мест."Повышение производительности труда, внедрение передовых технологий и результатов научных исследований, формирование конкурентоспособных кадров - ключевые факторы устойчивого развития предприятий, укрепления экономического потенциала регионов и страны, решения задач социальной сферы", - отметил Президент РФ, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.