Китайский коронавирус. Самое актуальное на 8 февраля
8 февраля 2020 18:22
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Погибшие и пострадавшие
По данным ВОЗ, заражены 31 481 человек (из них в Китае 31 211). За пределами Китая зафиксированы 270 подтвержденных случаев заражения.
Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 34 546 подтвержденном случае заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 34 876 человек.
724 человека погибли.
За пределами материковой части Китая жертвами вируса стали два человека.
Ситуация в России
Ни у одного из эвакуированных из Китая в карантинную зону под Тюменью россиян нет признаков болезни, они все чувствуют себя нормально. Несмотря на это, положенный двухнедельный карантин они пройдут полностью.
Еще одну карантинную зону в России создали в Екатеринбурге, в муниципальном санатории «Бодрость». Там на двухнедельный карантин будут размещать граждан Китая, прилетающих в Екатеринбург.
Центробанк признал распространение коронавируса фактором неопределенности для российской экономики в 2020 году. Она потенциально может повлиять на инфляционные риски, считает регулятор.
Глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что коронавирус может оказать существенное влияние как на мировую, так и на российскую экономику в связи с тем, что КНР является «фабрикой», где производят конечные продукты либо их компоненты для всего мира.
Ситуация в других странах
Несколько крупных китайских авиакомпаний, среди которых China Southern Airlines, Xiamen Airlines, Hainan Airlines, Tianjin Airlines и Beijing Capital Airlines стали массово увольнять иностранных пилотов. Речь идет в том числе и о работающих в КНР российских летчиках.
64 зараженных новым коронавирусом находятся на круизном лайнере Diamond Princess в порту Йокогама в Японии. Всего на борту помещенного на карантин судна 3,6 тыс. человек, в том числе 24 россиянина.
Посольства США и Японии сообщили, что граждане этих стран умерли в больнице Уханя. Это первые иностранцы в этом городе, скончавшиеся от нового вируса.
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Комментарии
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