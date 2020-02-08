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Новости /  Общество /  Социум  

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 8 февраля

8 февраля 2020 18:22
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Количество жертв нового вида вируса превысило 700 человек. По данным властей Китая, заражены более 34 тыс. Главное — в материале РБК.
Количество жертв нового вида вируса превысило 700 человек. По данным властей Китая, заражены более 34 тыс. Главное — в материале РБК.

Погибшие и пострадавшие

По данным ВОЗ, заражены 31 481 человек (из них в Китае 31 211). За пределами Китая зафиксированы 270 подтвержденных случаев заражения.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 34 546 подтвержденном случае заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 34 876 человек.

724 человека погибли.

За пределами материковой части Китая жертвами вируса стали два человека.

Ситуация в России

Ни у одного из эвакуированных из Китая в карантинную зону под Тюменью россиян нет признаков болезни, они все чувствуют себя нормально. Несмотря на это, положенный двухнедельный карантин они пройдут полностью.

Еще одну карантинную зону в России создали в Екатеринбурге, в муниципальном санатории «Бодрость». Там на двухнедельный карантин будут размещать граждан Китая, прилетающих в Екатеринбург.

Центробанк признал распространение коронавируса фактором неопределенности для российской экономики в 2020 году. Она потенциально может повлиять на инфляционные риски, считает регулятор.

Глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что коронавирус может оказать существенное влияние как на мировую, так и на российскую экономику в связи с тем, что КНР является «фабрикой», где производят конечные продукты либо их компоненты для всего мира.

Ситуация в других странах

Несколько крупных китайских авиакомпаний, среди которых China Southern Airlines, Xiamen Airlines, Hainan Airlines, Tianjin Airlines и Beijing Capital Airlines стали массово увольнять иностранных пилотов. Речь идет в том числе и о работающих в КНР российских летчиках.

64 зараженных новым коронавирусом находятся на круизном лайнере Diamond Princess в порту Йокогама в Японии. Всего на борту помещенного на карантин судна 3,6 тыс. человек, в том числе 24 россиянина.

Посольства США и Японии сообщили, что граждане этих стран умерли в больнице Уханя. Это первые иностранцы в этом городе, скончавшиеся от нового вируса.


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Комментарии


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Количество жертв нового вида вируса превысило 700 человек. По данным властей Китая, заражены более 34 тыс. Главное — в материале РБК.
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