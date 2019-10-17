Киркорову на концерте в Коми подарили огромную сёмгу

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Один из подписчиков в комментариях предположил, что рыба весит не менее 20 килограммов.Сам Киркоров назвал подарок памятным и необычным. При этом он лично поблагодарил главу муниципального района Печора Наталью Николаевну Паншину за приём.— Спасибо за организацию этого концерта — это целиком Ваша заслуга. Если бы не Вы — мы бы не доехали до Печоры! — написал певец.Стоит отметить, что добраться до Печоры артисту было не так-то легко. В осенний сезон в регионе очень капризная погода. Ко всему прочему паром, на котором певец должен был отправиться, сильно задержали. Из-за этого концерт пришлось перенести на три часа — в итоге он состоялся практически под ночь. Однако зрители всё равно дождались звезду эстрады.— Спасибо, дорогие зрители, за то, что дождались нас, и за такой тёплый приём, несмотря на поздний полуночный час, — написал Киркоров.Фото: pixabay