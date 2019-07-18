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Новости /  Общество /  Социум  

Кевина Спейси в очередной раз оправдали: будет ли жизнь Кевина прежней?

18 июля 2019 23:15
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Журналист и блогер Арина Холина — о сексуальных домогательствах, Кевине Спейси, справедливости и испорченной жизни.
Прости нас, Кевин Спейси. Или нет?

Журналист и блогер Арина Холина — о сексуальных домогательствах, Кевине Спейси, справедливости и испорченной жизни, передает life.ru.

Кевина Спейси в очередной раз оправдали. Теперь по закону он больше не насильник. Молодой человек, который подал иск и которому на момент якобы приставаний Спейси было 18 лет, отказался от "порочащих себя показаний".

И вот вопрос — будет ли жизнь Кевина прежней?

Мы живём в такое время, когда слухи обрели почти законную силу. Ведь что такое #metoo, благодаря которому рухнул колосс Харви Вайнштейн — самый талантливый и влиятельный продюсер мира? #metoo — это, по сути, разговоры на кухне, благодаря которым вдруг люди теряют статус, должности, влияние, деньги.

Был такой фильм с Энтони Хопкинсом — "Запятнанная репутация", 2003 года выпуска: о профессоре, который произнёс одно только слово — и вся жизнь его разрушилась. У него была ученица, афроамериканка, она пропускала занятия, и вот учитель как-то сказал о ней с иронией — "тень". Оказалось, нельзя просто так произносить слово "тень", потому что это унижает чернокожее население. Профессора обвинили в расизме, уволили и так далее.

Фильм, мягко говоря, преувеличивает реальность. Прямо и молодая жена не выдержала — и давай умирать.

С другой стороны, вот сейчас мы наблюдаем, как ничем не доказанные признания убивают репутацию, уничтожают человека.

А ведь многие преступники отлично ходят по этому миру — либо несудимые, либо оправданные. К примеру, О. Джей Симпсон убил жену, но был шикарно избавлен от обвинений благодаря крючкотворству папы Ким Кардашьян.

Про Вайнштейна, например, "все знали". Лос-Анджелес — это город слухов. Там все "всё знают" наверняка. Огромный штат агентов, их ассистентов, секретарей, стажёров, тренеров, маникюрш, стилистов, все мелкие служащие киностудий, всякие там специалисты по просветлению… Толпы народа, они многое знают — и передают из уст в уста. У вас обязательно будет знакомый мастер по бровям, у которого обслуживается личная ассистентка такой-то звезды — и вы будете знать всё, что происходит у этой звезды в спальне, туалете и на студии. И вы, разумеется, обязательно расскажете об этом своему другу, тренеру по йоге, а он — своему стилисту. При этом у звезды есть агент, а у него — штат пиарщиков, и ещё у звезды есть пресс-агент, есть студия с огромным количеством сотрудников, которые оберегают репутацию фильма, хранят имидж и студии, и конкретного кино, и всех актёров.

Эта армия сделает всё возможное и невозможное, чтобы никакие порочные страсти или просто нездоровые пристрастия звезды не стали известны прессе. А также в Интернете. Но, ага, "все всё знают". Так же, как и про наших звёзд. Все "всё знают" о том, кто с кем переспал, кто кому изменил, у кого какая сексуальная ориентация. Ты знаешь из первых рук, но не докажешь — потому что эти первые руки не дают "порочащих себя показаний".

И если мы говорим о чём-то реально ужасном или просто свинском — ну вроде того, что продюсер предлагает актрисам секс в обмен на славу, деньги, "Оскар", то вот вопрос: заслуженно ли слухи уничтожают статус больших боссов или просто очень известных персон? Вайнштейн ведь полетел не потому, что какие-то злые стервы опорочили его. Он полетел потому, что это всё правда. И он сам, и его партнёры, и актёры, и все-все-все знали, что это правда. Поэтому его мгновенно уволили, а он тихо скрылся якобы в рехабе.

При этом слухи, конечно, бывают и бредовыми. У нас в России нет такой огромной индустрии, которая обслуживает знаменитостей (включая и медиа), поэтому "все всё знают" в очень узком кругу и мало кто выносит сор из избы, а большинство сплетен — догадки и личные мнения.

Но, так или иначе, мир явно не особенно справедлив. Даже если люди знают наверняка, часто доказательства трудно собрать и не очень хороший человек ходит на свободе довольный, успешный. Ну да, мир несправедлив. Но так получается, что слухи и сплетни делают его, этот мир, чуть более гармоничным.

Вряд ли Спейси отмоется до скрипа — о его грубых приставаниях говорят уже очень давно. И теперь это известно всем, несмотря на решение суда. Иногда справедливость бывает и такой, хвала Интернету. Интернет — это площадка со своими законами, иногда более действенными, чем уголовное право.

Я лично благодарна Спейси за прекрасные роли, но уже прошла эта мода — нельзя быть, типа, гением, но сволочью или насильником, тираном. Раньше человек злодействовал у себя в особняке, а его сотрудники подтирали за ним дерьмо — и никто, кроме жертв, не знал ни о чём. Люди отказывались верить, убеждённые в блистательном имидже гения, благотворителя, верного мужа.

Сейчас никто не верит в эти красивые и отретушированные картинки. Интернет — это и грязные сплетни, и чёрный пиар, конечно, но это и наша общая правда, которая иногда сильнее закона.



Фото:  соцсети

 
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Комментарии



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