Кем хотят быть дети на Новый год в Самаре?

В этом году из-за пандемии и связанных с ней ограничений детские новогодние утренники будут нестандартными. Несмотря на это, дети все равно ждут праздника и придумывают, кем хотят быть на Новый год, а родители подыскивают для них карнавальные наряды. Эксперты Авито проанализировали рынок праздничных костюмов для детей и выяснили, какие из героев - самые популярные. В этом году в целом по России фаворитами стали костюмы зайчика и снеговика, “зайчик” лидирует и в Самаре.
Новогодние утренники в детских садах и школах России в 2020 году пройдут для всех по-разному: где-то онлайн, где-то в привычном формате, но без участия родителей. Тем не менее, дети уже выбирают персонажей, которыми хотят быть на празднике, а родители активно занимаются поиском подходящего новогоднего наряда для них. Аналитики Авито изучили рынок костюмов и выяснили, какие наиболее востребованы в этом году в России в целом и в Самаре в частности.
Согласно данным Авито, в этом году наиболее популярными новогодними нарядами для детей стали костюмы зайчика и снеговика - они составили 5% и 3% от общего спроса на все карнавальные костюмы. Интересно, что 2 года назад костюм зайчика уже был в топе самых популярных нарядов. В 2019 году в лидеры вышли “принцесса” и “пират”, однако в этом году "зайчик" вернулся на свое почетное место в самом начале списка.
Наряд елочки стал востребованным у 2% покупателей. Еще 2% искали для детей костюм гнома. Примечательно, что одним из самых запрашиваемых костюмов конца 2020 года стал костюм Петрушки - герой русских народных сказок был более востребован, чем современные персонажи из мультфильмов. В ноябре-декабре его искали более 1% пользователей Авито по всей России. Также по 1% россиян в этом году интересовались костюмами медведя, снежинки, пирата, Человека-паука и принца или принцессы.
В Самаре самым популярным детским новогодним костюмом в этом году стал “зайчик” - на него пришлось 4% запросов по городу. Еще 2,5% пользователей заинтересовались костюмом Человека-паука. По 2% самарцев отдали предпочтение карнавальным нарядам елочки и снеговика, еще 1,6% - костюму Петрушки.
Костюм зайчика в этом году оказался безусловным лидером среди других новогодних нарядов, популярных в России: в 15 из 23 исследуемых городов больше всего интересовались именно им. В 3 городах наиболее востребованы костюмы снеговиков, еще в 3 - елочек. Тем временем в Барнауле и Ижевске в топ вышел костюм медведя.
В меньшей степени у россиян востребованы костюмы Эльзы - персонажа мультфильма “Холодное сердце” (0,6%), лисички (0,6%), гусара (0,5%), волка (0,4%), конфетки (0,4%), Мальвины (0,4%), мушкетера (0,3%), пингвина (0,3%), Санты (0,3%), клоуна (0,3%), звездочки (0,3%), кошки (0,3%), ковбоя (0,2%), русалки (0,2%).
Самый востребованный в России костюм зайчика в этом году обойдется желающим в среднем в 1 500 рублей. Нарядиться в зайчика в этом году стало дороже на 50%, чем в прошлом. Костюм снеговика на Авито в ноябре-декабре вошел в список самых бюджетных вариантов. Он стоит в среднем 500 рублей, наряду с костюмами гнома и Петрушки. С прошлого года их цена не изменилась.
Немного дороже - в среднем в 600 рублей - обойдутся костюмы елочки и пирата. Костюм елочки вырос в стоимости на 20% по сравнению с прошлым годом, а “пират” не изменился в цене. Стать Человеком-пауком в этом году можно в среднем за 700 рублей - цена стала выше на 17% по сравнению с 2019 годом. За 800 рублей можно купить костюмы медведя, снежинки, принца или принцессы. Костюм медведя подорожал в среднем на 60%, а наряды снежинки и принца с принцессой - на 14% по сравнению с прошлым годом.
Наиболее частый выбор самарцев в топ-5 детских карнавальных нарядов - костюм зайчика, в этом году стал дороже на 18%, его цена на Авито составила в среднем 1300 рублей. Чуть дороже - за 1350 рублей, можно нарядить ребенка в Человека-паука. Костюм супергероя в этом году вырос в цене на 70%. Стать “елочкой” на Новый год 2020 можно в среднем за 700 рублей - дороже на 40%, чем в прошлом году. Костюм снеговика обойдется покупателю в среднем в 500 рублей, по стоимости прошлого года. Наряд Петрушки в этом году подешевел на 42%, купить его можно в среднем за 350 рублей.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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