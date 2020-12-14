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Кем хотят быть дети на Новый год в Самаре?

14 декабря 2020 09:51
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Кем хотят быть дети на Новый год в Самаре?

В этом году из-за пандемии и связанных с ней ограничений детские новогодние утренники будут нестандартными. Несмотря на это, дети все равно ждут праздника и придумывают, кем хотят быть на Новый год, а родители подыскивают для них карнавальные наряды. Эксперты Авито проанализировали рынок праздничных костюмов для детей и выяснили, какие из героев - самые популярные. В этом году в целом по России фаворитами стали костюмы зайчика и снеговика, “зайчик” лидирует и в Самаре.


Новогодние утренники в детских садах и школах России в 2020 году пройдут для всех по-разному: где-то онлайн, где-то в привычном формате, но без участия родителей. Тем не менее, дети уже выбирают персонажей, которыми хотят быть на празднике, а родители активно занимаются поиском подходящего новогоднего наряда для них. Аналитики Авито изучили рынок костюмов и выяснили, какие наиболее востребованы в этом году в России в целом и в Самаре в частности.


Согласно данным Авито, в этом году наиболее популярными новогодними нарядами для детей стали костюмы зайчика и снеговика - они составили 5% и 3% от общего спроса на все карнавальные костюмы. Интересно, что 2 года назад костюм зайчика уже был в топе самых популярных нарядов. В 2019 году в лидеры вышли “принцесса” и “пират”, однако в этом году "зайчик" вернулся на свое почетное место в самом начале списка.
Наряд елочки стал востребованным у 2% покупателей. Еще 2% искали для детей костюм гнома. Примечательно, что одним из самых запрашиваемых костюмов конца 2020 года стал костюм Петрушки - герой русских народных сказок был более востребован, чем современные персонажи из мультфильмов. В ноябре-декабре его искали более 1% пользователей Авито по всей России. Также по 1% россиян в этом году интересовались костюмами медведя, снежинки, пирата, Человека-паука и принца или принцессы.


В Самаре самым популярным детским новогодним костюмом в этом году стал “зайчик” - на него пришлось 4% запросов по городу. Еще 2,5% пользователей заинтересовались костюмом Человека-паука. По 2% самарцев отдали предпочтение карнавальным нарядам елочки и снеговика, еще 1,6% - костюму Петрушки.
Костюм зайчика в этом году оказался безусловным лидером среди других новогодних нарядов, популярных в России: в 15 из 23 исследуемых городов больше всего интересовались именно им. В 3 городах наиболее востребованы костюмы снеговиков, еще в 3 - елочек. Тем временем в Барнауле и Ижевске в топ вышел костюм медведя.
В меньшей степени у россиян востребованы костюмы Эльзы - персонажа мультфильма “Холодное сердце” (0,6%), лисички (0,6%), гусара (0,5%), волка (0,4%), конфетки (0,4%), Мальвины (0,4%), мушкетера (0,3%), пингвина (0,3%), Санты (0,3%), клоуна (0,3%), звездочки (0,3%), кошки (0,3%), ковбоя (0,2%), русалки (0,2%).


Самый востребованный в России костюм зайчика в этом году обойдется желающим в среднем в 1 500 рублей. Нарядиться в зайчика в этом году стало дороже на 50%, чем в прошлом. Костюм снеговика на Авито в ноябре-декабре вошел в список самых бюджетных вариантов. Он стоит в среднем 500 рублей, наряду с костюмами гнома и Петрушки. С прошлого года их цена не изменилась.

Немного дороже - в среднем в 600 рублей - обойдутся костюмы елочки и пирата. Костюм елочки вырос в стоимости на 20% по сравнению с прошлым годом, а “пират” не изменился в цене. Стать Человеком-пауком в этом году можно в среднем за 700 рублей - цена стала выше на 17% по сравнению с 2019 годом. За 800 рублей можно купить костюмы медведя, снежинки, принца или принцессы. Костюм медведя подорожал в среднем на 60%, а наряды снежинки и принца с принцессой - на 14% по сравнению с прошлым годом.


Наиболее частый выбор самарцев в топ-5 детских карнавальных нарядов - костюм зайчика, в этом году стал дороже на 18%, его цена на Авито составила в среднем 1300 рублей. Чуть дороже - за 1350 рублей, можно нарядить ребенка в Человека-паука. Костюм супергероя в этом году вырос в цене на 70%. Стать “елочкой” на Новый год 2020 можно в среднем за 700 рублей - дороже на 40%, чем в прошлом году. Костюм снеговика обойдется покупателю в среднем в 500 рублей, по стоимости прошлого года. Наряд Петрушки в этом году подешевел на 42%, купить его можно в среднем за 350 рублей. 

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Что изменится в жизни россиян в 2021 году
До наступления нового 2021 года осталось всего две с половиной недели. Каким он будет — во многом зависит от пандемии коронавируса, однако... В стране
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Уже 500 человек умерло от коронавируса в Самарской области
14 декабря 2020  12:31 
Уже 500 человек умерло от коронавируса в Самарской области
За сутки на 14 декабря выявлен 295 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
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Объявлен оранжевый уровень опасности в Самарской области из-за мороза
13 декабря 2020  13:11 
Объявлен оранжевый уровень опасности в Самарской области из-за мороза
С 14 по 16 декабря местами сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более. Здравоохранение
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В Самарской области на 13 декабря выявлен 291 заболевший коронавирусом
13 декабря 2020  12:17 
В Самарской области на 13 декабря выявлен 291 заболевший коронавирусом
За сутки умерли еще трое больных. Здравоохранение
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Акценты
Что изменится в жизни россиян в 2021 году
14 декабря 2020  12:39 
Что изменится в жизни россиян в 2021 году
До наступления нового 2021 года осталось всего две с половиной недели. Каким он будет — во многом зависит от пандемии коронавируса, однако... В стране
103
Настоятель храма поблагодарил Дмитрия Азарова и показал, что сейчас в храме уже ведутся подготовительные работы по зачистке стен.
12 декабря 2020  17:15 
Благодаря поддержке Губернатора в селе Утевка идут работы по восстановлению уникального Троицкого храма
Настоятель храма поблагодарил Дмитрия Азарова и показал, что сейчас в храме уже ведутся подготовительные работы по зачистке стен. Благоустройство региона
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ДК — настоящий центр культурной жизни для жителей отдаленного села.
12 декабря 2020  17:04 
Благодаря нацпроекту "Культура" в селе Дмитриевка отремонтировали Дом культуры
ДК — настоящий центр культурной жизни для жителей отдаленного села. Культура
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Прямая речь/Интервью
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
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Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
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Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
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Объем жилищных кредитов, выданных с начала года  Сбербанком в Поволжье, превысил 100 млрд рублей

За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.


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Новости Тольятти
10 декабря 2020  21:26
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники. 
В Тольятти планируют создать систему общественного мониторинга воздуха
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники.  Новости Тольятти
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4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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