Кем хотят быть дети на Новый год в Самаре?

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В этом году из-за пандемии и связанных с ней ограничений детские новогодние утренники будут нестандартными. Несмотря на это, дети все равно ждут праздника и придумывают, кем хотят быть на Новый год, а родители подыскивают для них карнавальные наряды. Эксперты Авито проанализировали рынок праздничных костюмов для детей и выяснили, какие из героев - самые популярные. В этом году в целом по России фаворитами стали костюмы зайчика и снеговика, “зайчик” лидирует и в Самаре.



Новогодние утренники в детских садах и школах России в 2020 году пройдут для всех по-разному: где-то онлайн, где-то в привычном формате, но без участия родителей. Тем не менее, дети уже выбирают персонажей, которыми хотят быть на празднике, а родители активно занимаются поиском подходящего новогоднего наряда для них. Аналитики Авито изучили рынок костюмов и выяснили, какие наиболее востребованы в этом году в России в целом и в Самаре в частности.



Согласно данным Авито, в этом году наиболее популярными новогодними нарядами для детей стали костюмы зайчика и снеговика - они составили 5% и 3% от общего спроса на все карнавальные костюмы. Интересно, что 2 года назад костюм зайчика уже был в топе самых популярных нарядов. В 2019 году в лидеры вышли “принцесса” и “пират”, однако в этом году "зайчик" вернулся на свое почетное место в самом начале списка.

Наряд елочки стал востребованным у 2% покупателей. Еще 2% искали для детей костюм гнома. Примечательно, что одним из самых запрашиваемых костюмов конца 2020 года стал костюм Петрушки - герой русских народных сказок был более востребован, чем современные персонажи из мультфильмов. В ноябре-декабре его искали более 1% пользователей Авито по всей России. Также по 1% россиян в этом году интересовались костюмами медведя, снежинки, пирата, Человека-паука и принца или принцессы.



В Самаре самым популярным детским новогодним костюмом в этом году стал “зайчик” - на него пришлось 4% запросов по городу. Еще 2,5% пользователей заинтересовались костюмом Человека-паука. По 2% самарцев отдали предпочтение карнавальным нарядам елочки и снеговика, еще 1,6% - костюму Петрушки.

Костюм зайчика в этом году оказался безусловным лидером среди других новогодних нарядов, популярных в России: в 15 из 23 исследуемых городов больше всего интересовались именно им. В 3 городах наиболее востребованы костюмы снеговиков, еще в 3 - елочек. Тем временем в Барнауле и Ижевске в топ вышел костюм медведя.

В меньшей степени у россиян востребованы костюмы Эльзы - персонажа мультфильма “Холодное сердце” (0,6%), лисички (0,6%), гусара (0,5%), волка (0,4%), конфетки (0,4%), Мальвины (0,4%), мушкетера (0,3%), пингвина (0,3%), Санты (0,3%), клоуна (0,3%), звездочки (0,3%), кошки (0,3%), ковбоя (0,2%), русалки (0,2%).



Самый востребованный в России костюм зайчика в этом году обойдется желающим в среднем в 1 500 рублей. Нарядиться в зайчика в этом году стало дороже на 50%, чем в прошлом. Костюм снеговика на Авито в ноябре-декабре вошел в список самых бюджетных вариантов. Он стоит в среднем 500 рублей, наряду с костюмами гнома и Петрушки. С прошлого года их цена не изменилась.



Немного дороже - в среднем в 600 рублей - обойдутся костюмы елочки и пирата. Костюм елочки вырос в стоимости на 20% по сравнению с прошлым годом, а “пират” не изменился в цене. Стать Человеком-пауком в этом году можно в среднем за 700 рублей - цена стала выше на 17% по сравнению с 2019 годом. За 800 рублей можно купить костюмы медведя, снежинки, принца или принцессы. Костюм медведя подорожал в среднем на 60%, а наряды снежинки и принца с принцессой - на 14% по сравнению с прошлым годом.



Наиболее частый выбор самарцев в топ-5 детских карнавальных нарядов - костюм зайчика, в этом году стал дороже на 18%, его цена на Авито составила в среднем 1300 рублей. Чуть дороже - за 1350 рублей, можно нарядить ребенка в Человека-паука. Костюм супергероя в этом году вырос в цене на 70%. Стать “елочкой” на Новый год 2020 можно в среднем за 700 рублей - дороже на 40%, чем в прошлом году. Костюм снеговика обойдется покупателю в среднем в 500 рублей, по стоимости прошлого года. Наряд Петрушки в этом году подешевел на 42%, купить его можно в среднем за 350 рублей.