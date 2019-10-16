КбшЖД призывает водителей автотранспорта быть бдительными и неукоснительно соблюдать ПДД при пересечении переездов

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Основной причиной, приводящей к ДТП, остается нарушение водителями правил дорожного движения: объезд шлагбаума или специального ограждения пути,выезд при работе запрещающих сигналов на переезд, пересечение железнодорожного полотна по пешеходному настилу или в других необорудованных для этого местах.Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий сотрудники Куйбышевской магистрали проводят мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами.Регулярно проводятся профилактические беседы с водителями. Несмотря на постоянно проводимую профилактическую работу среди автомобилистов и призывысоблюдать ПДД, количество дорожно-транспортных происшествий находится на недопустимо высоком уровне.За 9 месяцев текущего года на переездах, расположенных в границах Куйбышевской железной дороги, зарегистрировано 1040 нарушений ПДД. Куйбышевская железная дорога призывает водителей автотранспорта быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.самовольно открывать шлагбаум, пересекать железнодорожные пути вне железнодорожного переезда, выезжать на переезд при закрытом илизакрывающемся шлагбауме (независимо от сигнала светофора), запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума), запрещающемсигнале дежурного по переезду, если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде, если к переезду в пределах видимостиприближается поезд.Помните, что, нарушая правила дорожного движения на железнодорожных переездах, вы ставите под угрозу не только свою жизнь, но жизни сотен пассажировпоездов и работников локомотивных бригад, передает пресс-служба КбшЖД.