Каждый третий россиянин обходит блокировки в интернете. Запреты не помогают
24 декабря 2019 21:21
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34% опрошенных сообщили, что при необходимости обходят блокировки в интернете, 8% делают это регулярно, 12% время от времени и 15% редко.
44% опрошенных никогда не обходили блокировки.
Исследование было направлено на выяснение, как жители России пользуются интернетом. Вот некоторые интересные факты:
- 63% в основном выходят в интернет со смартфона
- Самым популярным приложением является WhatsApp, его используют 69% опрошенных
- YouTube занимает второе место по популярности, 53% его регулярно посещают
- ВКонтакте и Сбербанк Онлайн открывают 51% респондентов
- Яндекс.Навигатор есть у 35% жителей России
- Госуслуги используют 27% опрошенных
- А Telegram 14%
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На вопрос «Что вы делали в интернете в последние 30 дней?», авторы опроса получили следующие ответы:
- 50% общались в соцсетях и мессенджерах
- 49% смотрели видео
- 44% искали информацию о товарах и услугах
- 37% слушали музыку
- 33% использовали карты и навигатор
- 26% совершали покупки
- 24% играли
В исследовании приняло участие более 13 тысяч человек в возрасте от 16 лет.
Фото: соцсети
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