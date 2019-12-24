Каждый третий россиянин обходит блокировки в интернете. Запреты не помогают

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34% опрошенных сообщили, что при необходимости обходят блокировки в интернете, 8% делают это регулярно, 12% время от времени и 15% редко.44% опрошенных никогда не обходили блокировки.Исследование было направлено на выяснение, как жители России пользуются интернетом. Вот некоторые интересные факты:- 63% в основном выходят в интернет со смартфона- Самым популярным приложением является WhatsApp, его используют 69% опрошенных- YouTube занимает второе место по популярности, 53% его регулярно посещают- ВКонтакте и Сбербанк Онлайн открывают 51% респондентов- Яндекс.Навигатор есть у 35% жителей России- Госуслуги используют 27% опрошенных- А Telegram 14%В тему: Почему вам нужен VPN прямо сейчасНа вопрос «Что вы делали в интернете в последние 30 дней?», авторы опроса получили следующие ответы:- 50% общались в соцсетях и мессенджерах- 49% смотрели видео- 44% искали информацию о товарах и услугах- 37% слушали музыку- 33% использовали карты и навигатор- 26% совершали покупки- 24% игралиВ исследовании приняло участие более 13 тысяч человек в возрасте от 16 лет.Фото: соцсети