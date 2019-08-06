Каждый пятый россиянин не смог вспомнить про бомбардировку Хиросимы

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По данным опроса, о реальных случаях применения атомной бомбы в военных конфликтах помнят 72% россиян, при этом 21% опрошенных не смог назвать таких случаев — чаще всего респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (24%) и от 25 до 34 лет (27%).Опасаются начала ядерной войны 52% опрошенных, а 46% респондентов не испытывают беспокойств по этому поводу.Также 79% россиян уверены, что при возникновении ядерного конфликта ни у кого не будет возможности выжить, а 71% опрошенных ничего не знает о существовании бомбоубежищ и их местонахождении.Наибольшую угрозу, связанную с применением ядерного оружия, по мнению респондентов, для России представляют США — 60%. Еще 13% опрошенных назвали главной угрозой Китай, а 11% считают, что ни одна из стран не представляет такой опасности.Опрос ВЦИОМа проводился 3 июля, в нем приняли участие 1600 респондентов.Атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки были произведены Вооруженными силами США в 1945 году во время Второй мировой войны. После атаки правительство Японии приняло решение о прекращении войны. Это единственные в истории случаи боевого применения ядерного оружия. Количество погибших от непосредственного взрыва составило от 70 тыс. до 80 тыс. человек. Через пять лет после произошедшего из-за воздействия радиоактивного заражения, раковых заболеваний и других отложенных эффектов общее число погибших могло превысить 200 тыс. чел.