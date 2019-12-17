Казарин рекомендует поработать над имиджем

114

По мнению Казарина особое внимание нужно уделить работе с молодежью и ИТ-сообществом: стимулировать школьников сдавать ЕГЭ по физике, рассказывать им о преимуществах инженерных специальностей, рассказывать о стратегии развития региона, помогать ИТ-компаниям выходить на международные рынки. Приоритетной задачей региона остается и работа с ИТ-продуктом. «В ближайшие годы в России останется лишь несколько регионов, которые производят свой ИТ-продукт. Все остальные будут тратить деньги на покупку этих продуктов и нам принципиально важно быть в числе регионов, продуцирующих ИТ-продукт! Чтобы мы зарабатывали на ИТ, а не тратили заработанное на чужое ИТ», — отметил Казарин.Станислав Казарин ушел в отставку 12 декабря — сразу после приезда министра цифрового развития связи и информационных технологий РФ Николая Носкова. Его уход стал неожиданностью для ИТ-сообщества региона, так как Носков дал позитивную оценку развития ИТ в регионе и исполнения нацпроектов. С полным текстом интервью можно ознакомиться в печатной версии издания или на сайте www.63media.ru.Фото: соцсети