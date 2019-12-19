Казарин готовится возглавить комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга
19 декабря 2019 17:32
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На этом посту Казарин заменит Дениса Чамару, возглавлявшего комитет с 2016 года. Чамара переходит на работу в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Сам Казарин комментировать эту информацию не стал.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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