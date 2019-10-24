Картина воздушного фотографа Андрея Вострова - за высший бал на Географическом диктанте!

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Проверка знаний и подарок за отличный результат! Включайтесь в команду участников "Географического диктанта - 2019" на площадке Исторического парка. Это отличная возможность для школьников подготовиться к ЕГЭ по Географии.Ежегодная международная просветительская акция состоится(регистрация с 11:00) по местному времени во всех субъектах Российской Федерации и за рубежом на специально подготовленных площадках.Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.Почетным гостем станет воздушный фотограф Андрей Востров, творческая встреча состоится в 11:30. Вместе откроем красоту мира с высоты птичьего полета! Андрей пролетел всю страну, он автор многочисленных фотовыставок.Внимание! Участнику Географического диктанта, который справится с заданиями лучше всех и наберет высший бал - воздушный художник вручит памятный подарок: фотокартину!Начало диктанта в 12:00, зарегистрироваться можно на площадке и заранее, заполнив форму участника https://myhistory-samara.timepad.ru/event/1071406/, передает пресс-служба парка.