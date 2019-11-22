Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
22 ноября 2019 23:51
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По его словам, кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если потреблять его регулярно. Более того, кофеин помогает противостоять онкологическим заболеваниям. И это еще не вся польза, которую можно получить от этого напитка.
"Регулярное употребление кофе снижает риск развития деменции и диабета", — добавил кардиолог.
Он считает допустимым пить в день до четырех чашек бодрящего напитка.
А красное вино, вопреки расхожему мнению о его пользе для организма, даже в небольших количествах может вызвать аритмию, рассказал Брюк.
Кроме того, по словам врача, жесткая вода не опасна для сосудов, так как известь из воды просто не может попасть и осесть на их стенках.
"Известь из питьевой воды не накапливается в организме", — пояснил он.
Сспециалист уверен, силовые тренировки полезны сердечникам, так как регулярные занятия с весами укрепляют мускулатуру и приносят пользу сосудам.
Фото: pixaday
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