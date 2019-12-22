Какие самые популярные марки авто в мире
22 декабря 2019 19:51
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Аналитики из Veigo составили топ самых популярных автомобильных брендов по странам на основе поисковых запросов Google. Такая статистика позволяет определить самые желанные авто у населения по всему миру.
В 2018 году рейтинг был таким:
В России самый популярный бренд — Hyundai, в США Toyota, в Китае Tesla, а в Мексике Chevrolete.
Мы разобрались, чем именно производители авто привлекают клиентов в разных странах.
В России любят Hyundai
Бренд пользуется популярностью за выгодное сочетание цены и характеристик. Одна из любимых серий россиян — Hyundai Solaris.
В России модель появилась в 2011 году, за 5 лет она достигла 600 тысяч проданных экземпляров и не раз становилась самой популярной, конкурируя с Lada Granta.
Впрочем, первые места в рейтинге самых продаваемых авто занимают модели других брендов. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), топ-3 составили Lada Vesta, Lada Granta и Kia Rio соответственно. Hyundai Creta и Hyundai Solaris заняли 5 и 6 места.
В США, Канаде, Новой Зеландии, Австралии, Финляндии выбирают Toyota
Японский производитель авто — в принципе самый популярный в мире бренд по числу запросов в поисковике. Из 171 страны мира в 57 он лидирует по популярности в Google. В их числе Южная Африка, Новая Зеландия, Финляндия, Австралия, Филиппины, Канада и США.
Американцы активно покупают автомобили бренда. Седан Toyota Camry стабильно становится бестселлером в Штатах, большой популярностью пользуется кроссовер RAV4.
Пикапы — один из самых популярных видов авто в США, и среди 5 самых популярных моделей четвертое место заняла Toyota Tacoma с 58 тыс. проданных экземпляров. На первом месте Ford F-Series с 214 тыс. проданных штук.
Директор отдела автомобильных испытаний Consumer Reports Джейк Фишер говорит, что автомобили бренда по всему миру любят за повышенный уровень безопасности. Автоматическое экстренное торможение, системы предупреждения о столкновении — эти и подобные возможности получает водитель.
В США марку полюбили в частности за «семейный седан» Toyota Camry. Помимо безопасности, он привлек внимание возможностью сэкономить на бензине. В конце 2000-х годов в США взлетели цены на топливо, и пикапы, требующие много бензина, показались невыгодными на фоне седанов.
Одной из самых ярких моделей была как раз Camry. В 2008 году она обогнала по числу продаж пикап Chevrolet Silverado — 40 016 проданных автомобилей против 37 231.
Китай, Норвегия, Нидерланды угорают по Tesla
В Китае по итогам этого года число запросов Tesla в поисковиках должно еще увеличиться — в октябре этого года компания достроила завод в стране, что должно еще усилить интерес компании.
В 2018 году только стало известно, что производитель электрокаров построит завод в Поднебесной. Причем, он оказался первым брендом авто, которому разрешат открыть магазин без обязательного партнерства с одним из китайских производителей.
Норвегия — единственная страна мира, где водить Tesla выгоднее, чем бензиновый автомобиль или гибрид. Жительница страны Марте Скогстад Альгот сменила гибрид Toyota Prius на Tesla Model S. Новая машина стоит вчетверо дороже, но девушка уверена, что сэкономила.
Суть в том, что в Норвегии часть дорог платные. Система цифровая, и когда вы на нее заезжаете, с вас автоматически списывают деньги. При этом, если вы едете на электромобиле, то на вас закон не распространяется, — вы поедете по ним, не заплатив за проезд.
Бразильцы обожают Honda
Японский производитель авто в целом делает большую ставку на бразильский рынок. С 1997 года он производит автомобили на заводе в Сан-Паулу, там же стабильно проходят презентации.
В 2016 году в Сан-Паулу она презентовала кроссовер Honda WR-V для Бразилии и Индии, за три недели он собрал семь тысяч заказов и превысил производственные возможности компании.
Одна из причин популярности — автомобили с гибким выбором топлива (Flex-Fuel): они могут ездить как на бензине, так и на смеси бензина с этанолом. Такие авто компания начала выпускать в 2006 году. По ее словам, из-за этого фактора в 2007 году ее продажи выросли на 27%.
Франция + Renault = любовь
Родная страна — одна из немногих, где бренд является самым популярным по числу поисковых запросов.
Французские производители снижают поставки заграницу, тем не менее, в родной стране они держатся крепко. Топ-5 самых продаваемых авто — исключительно местных марок: Renault Clio IV, Peugeot 208, Peugeot 3008 II, Renault Captur и Peugeot 2008 соответственно.
Швеция — Volvo
Тут все просто: в Швеции Volvo — отечественный производитель. Его автомобили наиболее доступны, а найти комплектующие и получить сервисное обслуживание гораздо проще, чем в случае с иномаркой.
Статистика продаж не противоречит показателям в поисковой выдаче. В 2018 году в топ-5 самых продаваемых авто попали сразу три Volvo — S/V90, S/V60 и XC60. Другие две позиции заняли VolksWagen Golf и VolksWagen Passat.
В Мексике — Chevrolet
Бренд освоился в стране еще в 1994 году — тогда он начал продавать модель Chevy, в Европе она называлась Opel Corsa. В 2019 году это одна из самых популярных марок авто в Мексике.
Судя по топ-10 самых популярных моделей, здесь, как и в США, наиболее популярны два вида машин — пикап и седан. Первый любят за практичность, второй за доступность.
Chevrolet мексиканцы любят за выгодное соотношение цены и характеристик. В 2012 году самым популярным автомобилем в стране стала Chevy Aveo, самая доступная машина с автоматической коробкой передач.
Индия любит Maruti Suzuki
Дочерняя марка Suzuki доминирует в Индии, занимая долю рынка в 52%.
Maruti Suzuki считается индийской компанией, при этом ее контрольный пакет принадлежит японскому производителю авто. В 1980-х годах иностранным компаниям разрешили инвестировать в индийские, что привело к партнерству между индийской Maruti и японской Suzuki.
В стране она популярна банально потому что была одной из первых на рынке и зарекомендовала себя. Либерализация рынка авто началась в 1991 году. К тому моменту Maruti Suzuki уже зарекомендовала себя надежным брендом — на рынке доминировали такие автомобили, как Maruti 800.
А в Марокко ездят на Mercedes Benz
На дорогах Марокко можно встретить Mercedes Benz 1960-1970 годов. Среди них есть легендарные W123 и 240D.
Это местные такси. И как ни странно, Mercedes Benz — здесь доступные автомобили. Подержанные машины транспортируются из Европы, а доступность комплектующих позволяет продлить им жизнь.
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