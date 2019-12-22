Я нашел ошибку
Главные новости: 
Аналитики из Veigo составили топ самых популярных автомобильных брендов по странам на основе поисковых запросов Google.
Какие самые популярные марки авто в мире
На сцене выступили лучшие творческие коллективы.
В «Дирижабле» прошел гала-концерт «Культурное сердце России-2019»
Жителям Самары российский Дед Мороз пожелал не переставать мечтать, ценить и оберегать свой дом и близких людей.
Дед Мороз из Великого Устюга дал официальный старт новогодним праздникам в Самаре
Он поблагодарил коллектив одной из старейших электростанций города за профессионализм и активную жизненную и общественную позицию.
Депутат Госдумы РФ Игорь Станкевич поздравил коллектив Безымянской ТЭЦ с Днем энергетика
Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
Проект дал жителям СО возможность самим формировать культурную программу в городах и сёлах.
В концертно-театральном комплексе "Дирижабль" проходит заключительный гала-концерт регионального проекта "Культурное сердце России"
Тысячи пациентов искренне благодарны Бокерии не только за высококвалифицированную медицинскую помощь, но и за внимательное отношение и душевное тепло.
Путин поздравил главного кардиохирурга России Лео Бокерию с 80-летием
С 25 декабря по 13 января в актовом зале Самарского института культуры
В Самаре состоятся концерты Фестиваля хоровой музыки «Рождественские вечера в Консерватории»
сегодня  Воскресенье,22 декабря, 21:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/12:
USD 62.41
-0.12
EUR 69.38
-0.21
Новости /  Общество /  Социум  

Какие самые популярные марки авто в мире

22 декабря 2019 19:51
96
Аналитики из Veigo составили топ самых популярных автомобильных брендов по странам на основе поисковых запросов Google.
Аналитические компании ежегодно исследуют поисковые запросы пользователей интернета из разных стран и на основании этих данных выявляют самые популярные бренды потребительских товаров, передает iphones.ru.

Аналитики из Veigo составили топ самых популярных автомобильных брендов по странам на основе поисковых запросов Google. Такая статистика позволяет определить самые желанные авто у населения по всему миру.

В 2018 году рейтинг был таким:

В России самый популярный бренд — Hyundai, в США Toyota, в Китае Tesla, а в Мексике Chevrolete.

Мы разобрались, чем именно производители авто привлекают клиентов в разных странах.

В России любят Hyundai

Бренд пользуется популярностью за выгодное сочетание цены и характеристик. Одна из любимых серий россиян — Hyundai Solaris.

В России модель появилась в 2011 году, за 5 лет она достигла 600 тысяч проданных экземпляров и не раз становилась самой популярной, конкурируя с Lada Granta.

Впрочем, первые места в рейтинге самых продаваемых авто занимают модели других брендов. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), топ-3 составили Lada Vesta, Lada Granta и Kia Rio соответственно. Hyundai Creta и Hyundai Solaris заняли 5 и 6 места.

В США, Канаде, Новой Зеландии, Австралии, Финляндии выбирают Toyota

Японский производитель авто — в принципе самый популярный в мире бренд по числу запросов в поисковике. Из 171 страны мира в 57 он лидирует по популярности в Google. В их числе Южная Африка, Новая Зеландия, Финляндия, Австралия, Филиппины, Канада и США.

Американцы активно покупают автомобили бренда. Седан Toyota Camry стабильно становится бестселлером в Штатах, большой популярностью пользуется кроссовер RAV4.

Пикапы — один из самых популярных видов авто в США, и среди 5 самых популярных моделей четвертое место заняла Toyota Tacoma с 58 тыс. проданных экземпляров. На первом месте Ford F-Series с 214 тыс. проданных штук.

Директор отдела автомобильных испытаний Consumer Reports Джейк Фишер говорит, что автомобили бренда по всему миру любят за повышенный уровень безопасности. Автоматическое экстренное торможение, системы предупреждения о столкновении — эти и подобные возможности получает водитель.

В США марку полюбили в частности за «семейный седан» Toyota Camry. Помимо безопасности, он привлек внимание возможностью сэкономить на бензине. В конце 2000-х годов в США взлетели цены на топливо, и пикапы, требующие много бензина, показались невыгодными на фоне седанов.

Одной из самых ярких моделей была как раз Camry. В 2008 году она обогнала по числу продаж пикап Chevrolet Silverado — 40 016 проданных автомобилей против 37 231.

Китай, Норвегия, Нидерланды угорают по Tesla

В Китае по итогам этого года число запросов Tesla в поисковиках должно еще увеличиться — в октябре этого года компания достроила завод в стране, что должно еще усилить интерес компании.

В 2018 году только стало известно, что производитель электрокаров построит завод в Поднебесной. Причем, он оказался первым брендом авто, которому разрешат открыть магазин без обязательного партнерства с одним из китайских производителей.

Норвегия — единственная страна мира, где водить Tesla выгоднее, чем бензиновый автомобиль или гибрид. Жительница страны Марте Скогстад Альгот сменила гибрид Toyota Prius на Tesla Model S. Новая машина стоит вчетверо дороже, но девушка уверена, что сэкономила.

Суть в том, что в Норвегии часть дорог платные. Система цифровая, и когда вы на нее заезжаете, с вас автоматически списывают деньги. При этом, если вы едете на электромобиле, то на вас закон не распространяется, — вы поедете по ним, не заплатив за проезд.

Бразильцы обожают Honda

Японский производитель авто в целом делает большую ставку на бразильский рынок. С 1997 года он производит автомобили на заводе в Сан-Паулу, там же стабильно проходят презентации.

В 2016 году в Сан-Паулу она презентовала кроссовер Honda WR-V для Бразилии и Индии, за три недели он собрал семь тысяч заказов и превысил производственные возможности компании.

Одна из причин популярности — автомобили с гибким выбором топлива (Flex-Fuel): они могут ездить как на бензине, так и на смеси бензина с этанолом. Такие авто компания начала выпускать в 2006 году. По ее словам, из-за этого фактора в 2007 году ее продажи выросли на 27%.

Франция + Renault = любовь

Родная страна — одна из немногих, где бренд является самым популярным по числу поисковых запросов.

Французские производители снижают поставки заграницу, тем не менее, в родной стране они держатся крепко. Топ-5 самых продаваемых авто — исключительно местных марок: Renault Clio IV, Peugeot 208, Peugeot 3008 II, Renault Captur и Peugeot 2008 соответственно.

Швеция — Volvo

Тут все просто: в Швеции Volvo — отечественный производитель. Его автомобили наиболее доступны, а найти комплектующие и получить сервисное обслуживание гораздо проще, чем в случае с иномаркой.

Статистика продаж не противоречит показателям в поисковой выдаче. В 2018 году в топ-5 самых продаваемых авто попали сразу три Volvo — S/V90, S/V60 и XC60. Другие две позиции заняли VolksWagen Golf и VolksWagen Passat.

В Мексике — Chevrolet

Бренд освоился в стране еще в 1994 году — тогда он начал продавать модель Chevy, в Европе она называлась Opel Corsa. В 2019 году это одна из самых популярных марок авто в Мексике.

Судя по топ-10 самых популярных моделей, здесь, как и в США, наиболее популярны два вида машин — пикап и седан. Первый любят за практичность, второй за доступность.

Chevrolet мексиканцы любят за выгодное соотношение цены и характеристик. В 2012 году самым популярным автомобилем в стране стала Chevy Aveo, самая доступная машина с автоматической коробкой передач.

Индия любит Maruti Suzuki

Дочерняя марка Suzuki доминирует в Индии, занимая долю рынка в 52%.

Maruti Suzuki считается индийской компанией, при этом ее контрольный пакет принадлежит японскому производителю авто. В 1980-х годах иностранным компаниям разрешили инвестировать в индийские, что привело к партнерству между индийской Maruti и японской Suzuki.

В стране она популярна банально потому что была одной из первых на рынке и зарекомендовала себя. Либерализация рынка авто началась в 1991 году. К тому моменту Maruti Suzuki уже зарекомендовала себя надежным брендом — на рынке доминировали такие автомобили, как Maruti 800.

А в Марокко ездят на Mercedes Benz

На дорогах Марокко можно встретить Mercedes Benz 1960-1970 годов. Среди них есть легендарные W123 и 240D.

Это местные такси. И как ни странно, Mercedes Benz — здесь доступные автомобили. Подержанные машины транспортируются из Европы, а доступность комплектующих позволяет продлить им жизнь. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
22 декабря 2019  19:51
Аналитики из Veigo составили топ самых популярных автомобильных брендов по странам на основе поисковых запросов Google.
Какие самые популярные марки авто в мире
Аналитики из Veigo составили топ самых популярных автомобильных брендов по странам на основе поисковых запросов Google.  Социум
90
22 декабря 2019  19:41
Жителям Самары российский Дед Мороз пожелал не переставать мечтать, ценить и оберегать свой дом и близких людей.
Дед Мороз из Великого Устюга дал официальный старт новогодним праздникам в Самаре
Жителямм Самары российский Дед Мороз пожелал не переставать мечтать, ценить и оберегать свой дом и близких людей.   Социум
99
22 декабря 2019  15:28
Тысячи пациентов искренне благодарны Бокерии не только за высококвалифицированную медицинскую помощь, но и за внимательное отношение и душевное тепло.
Путин поздравил главного кардиохирурга России Лео Бокерию с 80-летием
Тысячи пациентов искренне благодарны Бокерии не только за высококвалифицированную медицинскую помощь, но и за внимательное отношение и душевное тепло.  Социум
157
Весь список

Здравоохранение
22 декабря 2019  12:17
Ученые рассказали о вреде чрезмерного употребления воды
Ученые рассказали о вреде чрезмерного употребления воды
В среднем человек нуждается в 2,5 литрах воды в сутки. Здравоохранение
180
21 декабря 2019  18:35
Открытый в Самаре центр стал первым в регионе, а всего до 2024 года их будет открыто 12.
В Самаре начал работу новый центр амбулаторной онкологической помощи
Открытый в Самаре центр стал первым в регионе, а всего до 2024 года их будет открыто 12.  Здравоохранение
551
20 декабря 2019  19:31
Подписано трехстороннее соглашение между СамГМУ, Национальным институтом качества Росздравнадзора и министерством здравоохранения Самарской области.
В Самарской области стартует проект по внедрению системы управления качеством медицинских организаций
Подписано трехстороннее соглашение между СамГМУ, Национальным институтом качества Росздравнадзора и министерством здравоохранения Самарской области.  Здравоохранение
532
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
220
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14985
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14833
Весь список
Туризм
20 декабря 2019  13:22
В Самаре открыли крупнейший океанариум в Поволжье с редкими рыбами и экзотическими животными
В Самаре открыли крупнейший океанариум в Поволжье с редкими рыбами и экзотическими животными
Он расположился в ТРК «Московский». Туризм
690
20 декабря 2019  12:20
Речные круизы – особенности
Речные круизы – особенности
 Каждый человек, собираясь в отпуск, хочет провести его интересно и увлекательно. И речные круизы предпочитают многие. Это невероятное ощущения/, яркие и... Туризм
52
18 декабря 2019  18:02
Традиционно на мероприятии будут озвучены итоги 2019 года и озвучены планы на будущий год.
В Самаре вручат премии «Звезда Гостеприимства Самарской области» в сфере туризма
Традиционно на мероприятии будут озвучены итоги 2019 года и озвучены планы на будущий год.   Туризм
326
Весь список
Образование
20 декабря 2019  17:53
Несмотря на то, что вуз разменял первую сотню, он по-прежнему остается востребованным и находится «на гребне инновационной волны».
Самарский аграрный университет отметил вековой юбилей
Несмотря на то, что вуз разменял первую сотню, он по-прежнему остается востребованным и находится «на гребне инновационной волны».   Образование
516
19 декабря 2019  14:33
Из-за нового федерального закона, дающего братьям и сестрам преимущество при зачислении в первый класс школ, где уже учатся старшие дети той же семьи.
Братья и сестры «помешали» начать запись детей в первые классы в привычные сроки
Из-за нового федерального закона, дающего братьям и сестрам преимущество при зачислении в первый класс школ, где уже учатся старшие дети той же семьи.   Образование
366
19 декабря 2019  12:21
Министерство культуры РФ еще не приняло решение о продление полномочий ректора Самарского института культуры
Министерство культуры РФ еще не приняло решение о продление полномочий ректора Самарского института культуры
В начале 2020 года Эллеонора Куруленко должна покинуть пост ректора. Образование
299
Весь список

Культура
22 декабря 2019  19:46
На сцене выступили лучшие творческие коллективы.
В «Дирижабле» прошел гала-концерт «Культурное сердце России-2019»
На сцене выступили лучшие творческие коллективы.   Культура
102
22 декабря 2019  16:58
Проект дал жителям СО возможность самим формировать культурную программу в городах и сёлах.
В концертно-театральном комплексе "Дирижабль" проходит заключительный гала-концерт регионального проекта "Культурное сердце России"
Проект дал жителям СО возможность самим формировать культурную программу в городах и сёлах. Культура
128
22 декабря 2019  14:55
С 25 декабря по 13 января в актовом зале Самарского института культуры
В Самаре состоятся концерты Фестиваля хоровой музыки «Рождественские вечера в Консерватории»
С 25 декабря по 13 января в актовом зале Самарского института культуры.  Культура
136
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
178
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15554
Весь список
Мода
16 декабря 2019  08:46
Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ.  Мода
79
28 ноября 2019  22:12
Услуги по индивидуальному пошиву одежды
 Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности.  Мода
118
22 ноября 2019  19:01
Трикотаж – виды и особенности
 Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
265
Весь список

Видео
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
380
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
534
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
366
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1085
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
768
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
704
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
418
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
643
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
747
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1021
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2158
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2666
Весь список

Мероприятия
Дед Мороз из Великого Устюга дал официальный старт новогодним праздникам в Самаре
В концертно-театральном комплексе "Дирижабль" проходит заключительный гала-концерт регионального проекта "Культурное сердце России"
В Самаре состоятся концерты Фестиваля хоровой музыки «Рождественские вечера в Консерватории»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные