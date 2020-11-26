Как заказать лекарства и БАДы на иностранных сайтах и не попасть под уголовную статью

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Полезная информация о том, как обезопасить себя от покупки запрещенных веществ в Интернете.



В последнее время россияне стали все чаще заказывать различные товары в интернет-магазинах, в том числе и в иностранных. Онлайн покупают одежду, технику, предметы для дома, а также лекарства и БАДы. С последними нужно быть особенно осторожными, ведь в приобретенных за рубежом препаратах могут содержаться сильнодействующие вещества, которые запрещены на территории РФ.



За перевозку подобных "лекарств" предусмотрена уголовная ответственность. Так, за незаконное перемещение сильнодействующих веществ в Россию (статья 226.1 УК РФ) человека могут посадить на срок от 3 до 12 лет. А за незаконное приобретение, хранение (статья 234 УК РФ) - от 2 до 8 лет.



Чтобы обезопасить себя при заказе БАДов и лекарств через Интернет, можно предварительно посмотреть списки сильнодействующих и ядовитых веществ, запрещенных на территории РФ. Если препарат есть в них, то от него лучше отказаться.

По всем вопросам можно обращаться в Государственный антинаркотический комитет, передает sova.info.

Фото: yandex.by