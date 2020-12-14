Как россияне будут работать и отдыхать в новогодние праздники

До Нового года осталось две недели и три дня.
31 декабря в этом году — официально рабочий день (правда, не у всех — где-то губернаторы разрешили сотрудникам муниципальных и государственных предприятий и структур не ходить на работу в последний день года). Если вы из тех, кому все-таки придется поработать 31-го числа, помните, что переместиться из-за рабочего стола к праздничному можно на час раньше.
Новогодние каникулы в этот раз продлятся почти полторы недели — до 11 января, с этого дня начнутся стандартные трудовые будни.
Следующие праздники накроют страну в феврале: по случаю Дня защитника Отечества отдохнем с 21-го по 23-е число. Правда, перед этим придется отработать шестидневку.
Получается, что январские каникулы — единственные длинные в 2021 году, пишет 63.ру.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
Добавить комментарий