Как россияне будут работать и отдыхать в новогодние праздники

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До Нового года осталось две недели и три дня.

31 декабря в этом году — официально рабочий день (правда, не у всех — где-то губернаторы разрешили сотрудникам муниципальных и государственных предприятий и структур не ходить на работу в последний день года). Если вы из тех, кому все-таки придется поработать 31-го числа, помните, что переместиться из-за рабочего стола к праздничному можно на час раньше.

Новогодние каникулы в этот раз продлятся почти полторы недели — до 11 января, с этого дня начнутся стандартные трудовые будни.

Следующие праздники накроют страну в феврале: по случаю Дня защитника Отечества отдохнем с 21-го по 23-е число. Правда, перед этим придется отработать шестидневку.

Получается, что январские каникулы — единственные длинные в 2021 году, пишет 63.ру.