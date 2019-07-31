Как не стать жертвой фальшивомонетчиков
31 июля 2019 14:15
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Единственный орган на территории нашей страны, имеющий право изготавливать и выпускать деньги, — Центральный Банк РФ. В другой стране этим занимается орган с другим названием, но все же со схожими обязанностями.
По статистике чаще всего подделывают бумажные купюры, однако ст. 186 Уголовного Кодекса Российской Федерации, озаглавленная «Изготовка, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», дает более широкий перечень объектов, за незаконную подделку которых можно попасть в тюрьму.
Он включает в себя: банковские билеты (обычные купюры); монеты из металла; государственные ценные бумаги в рублевой валюте; ценные бумаги в нашей валюте; бумаги, признанные ценными, в валюте любой другой страны или государства.
Применение преступниками современных технических средств при изготовлении поддельных денежных билетов и бланков ценных бумаг, имеющих достаточно высокое сходство с подлинными, вызывает определённые затруднения в выявлении фальшивок.
Чаще всего изготовление фальшивых денежных купюр занимаются хорошо организованные и технически оснащённые преступные группы, превратившие эту деятельность в высокодоходный бизнес. Именно поэтому борьба с этим видом преступления приобретает всё более острый характер.
Преимущественно подделываются и сбываются 1000-рублевые купюры, изготовленные способом цветной капельно-струйной и лазерной печати с использованием компьютерного оборудования.
Тем не менее, благодаря работе всех правоохранительных органов, финансовых структур и кассовых работников постоянно выявляются, изымаются из обращения и направляются на экспертизу поддельные денежные билеты различных номиналов разных стран, различающиеся между собой по качеству и профессиональному уровню исполнения.
Анализ раскрытых уголовных дел, связанных со сбытом фальшивых купюр, позволяет сделать вывод, что большинство преступлений раскрывается благодаря правильным первоначальным действиям граждан, распознавшим фальшивку, запомнивших приметы и своевременно сообщивших о факте сбыта в отдел полиции.
Характерными местами сбыта являются рынки, коммерческие киоски, АЗС, предприятия малого бизнеса. В связи с возросшим качеством поддельных денег и отсутствием знаний признаков, позволяющих отличить подлинную купюру от поддельной фальшивки, выявляются такие банкноты, как правило, только при пересчёте денежных знаков в банках.
Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в неприятной ситуации, необходимо соблюдать следующие правила:
- не разменивайте купюры незнакомым лицам;
- при продаже автомобиля или недвижимости, лучше проверить получаемую наличность в банке;
- не покупать валюту с рук, даже если граждане предлагают Вам обмен по более выгодному курсу;
- приобретая валюту за границей, Вы рискуете купить подделку;
- если Вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пытайтесь её сбыть, это уже преступление, немедленно обратитесь в полицию;
- совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны по отношению к деньгам;
- снимая деньги с банкомата, сохраняйте чеки;
- если вам пытаются сбыть поддельную купюру, и вы это заметили, постарайтесь запомнить приметы сбытчика и приметы людей, с которыми он общается, автотранспорт, на котором он приехал, и позвоните в отдел полиции.
Основные отличительные признаки поддельных купюр:
- поддельная купюра может быть склеена из двух тонких листов бумаги, поэтому она более плотнее на ощупь и может расслаиваться;
- выбитые компостером цифры 1000 на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой;
- металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит как пунктир и выполнена краской;
- при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое;
- цветной, переливающий герб г. Ярославля (на купюрах достоинством в 1000 рублей) и герб г. Хабаровска (на купюрах достоинством в 5000 рублей) не меняет свой цвет при разглядывании купюры под разными углами, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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Характерными местами сбыта являются рынки, коммерческие киоски, АЗС, предприятия малого бизнеса Социум
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