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Новости /  Общество /  Социум  

Как на принтере: Российские лётчики "напечатали" в небе название выставки "MAKS 2019". Видео

29 августа 2019 22:03
82
Уникальная технология позволяет
Российские лётчики из пилотажной группы "Первый полёт" в ходе МАКС-2019 впервые применили уникальную технологию и написали в небе текст с помощью разогретого масла, передает life.ru. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию самолётного спорта Москвы.

Пять спортивных самолётов Як-52 и Як-54 прошли над салоном, выпустив облака из разогретого масла, которые сложились в воздухе в название выставки MAKS 2019.

На борту самолётов установлена специальная автоматизированная система, которая контролирует время и длительность выпуска масла каждым самолётом, что позволяет "печатать" в небе, как на принтере. При этом слова вводятся в систему заранее, на земле.

Видео здесь
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Комментарии



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29 августа 2019  22:03
Уникальная технология позволяет "печатать" в небе, как на принтере, любой текст.
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