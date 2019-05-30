Как Голливуд угадывает ваши мысли, чтобы снимать популярные фильмы
30 мая 2019 22:09
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Самые волнующие вопросы: каких актёров взять на главные роли, каким должен быть хронометраж картины, и насколько удачно написан сценарий.
Стартап из Лос-Анджелеса под названием Cinelytic создал нейросеть, которая показывает прогнозы кассовых сборов грядущих блокбастеров на основании данных о всех фильмах, снятых за всю историю кинематографа.
Программное обеспечение анализирует сценарий и предсказывает примерный успех фильма у зрителей в зависимости от задействованного актёрского состава.
"Если у вас есть план снять летний блокбастер с Эммой Уотсон в главной роли, вы можете поменять ее на Дженифер Лоуренс в нашей программе, чтобы увидеть как подобная замена повлияет на кассовые сборы готового фильма", - говорит гендиректор Cinelytic, Тобиас Кайссер.
Искусственный интеллект может просчитать разные варианты: что, если в фильме будут сниматься обе звезды? Или вообще, может лучше поменять пол главного персонажа на мужской?
Cinelytic за считанные секунды покажет, как подобное решение повлияет на успешность фильма.
За последние годы подобные программные «оракулы» появляются, как грибы после дождя.
К примеру, Бельгийская ScriptBook, основанная в 2015 году: создатели утверждают, что их алгоритмы могут предсказать успех фильма, просто проанализировав его сценарий.
Израильский стартап Vault, основанный в том же 2015 году, обещает клиентам точно показать возраст зрителей будущего фильма, отслеживая популярность трейлеров в Интернете.
Другая компания под названием Pilot предлагает аналогичные анализы, добавляя возможность прогнозировать доходы от кассовых сборов за 18 месяцев до запуска фильма с «непревзойденной точностью».
Искусственным интеллектом уже не гнушаются пользоваться крупные кинокорпорации: в прошлом ноябре 20th Century Fox объяснил, как он использовал ИИ для анализа различных объектов и сцен в трейлере фильма «Логан», а затем предсказал, какому типу людей фильм понравится больше всех остальных.
До недавнего времени продюсеры с изрядной долей недоверия относились к подобного рода нейросетям и программным продуктам, полагаясь на личные опыт и чутье.
Сейчас отношение к искусственному интеллекту меняется: поводом к этому стал успех Netflix, который выпускает прибыльные сериалы и фильмы, анализируя предпочтения своей огромной аудитории и отслеживая различные параметры, такие как время просмотра эпизодов или частоту упоминания в соцсетях.
По данным ScriptBook, в период с 2016 по 2018 годы их нейросеть проанализировала будущий успех 50-ти фильмов, которые на тот момент еще не вышли в прокат, включая такие блокбастеры, как «Первому игроку приготовиться», «Тихое место» и «Реинкарнация».
После выхода на экраны, чуть менее половины этих фильмов получили прибыль, что дало отрасли 44-процентный показатель точности предсказания от людей.
ScriptBook предсказала слабые сборы от показов Warcraft. Так и случилось.
Нейросеть ScriptBook правильно показала, заработает ли фильм деньги, с точностью 86%. «Таким образом, это вдвое превышает точность, достигнутую отраслью», – говорит The Verge ученый, работающий с данными ScriptBook, Михель Рюленс.
"В технологическом плане производство кино развивается бешеными темпами: на площадке есть суперкомпьютеры, роботы и летающие дроны. Однако, бизнес-модель создания высокобюджетных фильмов не меняется уже около 20-ти лет", - гендиректор Cinelytic, Тобиас Кайссер.
Создатели ScriptBook считают, что профессионалы из Голливуда всё ещё стесняются прибегать к помощи компьютерных программ при расчёте прибыли от будущих фильмов.
Оно и понятно: зачем нужны годы работы в кинобизнесе, накапливание опыта и развитие интуиции, если нейросеть может за секунды точно сказать, «выстрелит» новый блокбастер, или нет.
Возможно уже через пару лет наши действия в интернете будут напрямую влиять на сюжеты новых фильмов.
Чья-то нейросеть будет точно знать, что понравится именно мне, белому человеку определенного возраста с определенными предпочтениями, привычками и кругом общения.
Мы будем смотреть те фильмы, которые порекомендует машинный разум. Звучит, как новая серия «Чёрного зеркала», правда?
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