Кадастровая палата разъяснила новеллы в процедуре согласования границ земельных участков 

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Кадастровая палата разъяснила новеллы в процедуре согласования границ земельных участковПрезидент России Владимир Путин подписал закон , который позволяет урегулировать некоторые вопросы согласования общих границ земельныхучастков – обязательной процедуры, которая проводится кадастровым инженером в ходе межевания. Руководитель Кадастровой палаты по Самарской областирассказал, как предоставление кадастровым инженерам сведений об адресах правообладателей смежных участков, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, поможет соблюсти законные интересы землевладельцев.Кадастровые инженеры получили право запрашивать из госреестра необходимую для геодезических и кадастровых работ информацию, в том числе сведения об адресах владельцев недвижимости: почтовых и электронных. Доступ к актуальным и достоверным контактам снизит вероятность адресных ошибок приотправке гражданам извещений о проведении согласования границ смежных участков. Своевременная обратная связь позволит учесть интересы всехзаинтересованных лиц, а значит, предотвратить земельные споры между соседями в дальнейшем.Согласно российскому законодательству, чтобы стать полноправным владельцем земельного участка и защитить свою территорию от посягательства третьих лиц, необходимо зарегистрировать право собственности на землю. Установить границы участка поможет кадастровый инженер в ходе процедуры межевания. Оно может проводиться как по заказу самого собственника, так и на основании государственных или муниципальных контрактов на проведение комплексных кадастровых работ. Кадастровый инженер определяет координаты земельного участка, и, если сведения о границах примыкающих к нему участков не внесены в ЕГРН, также согласует общие границы с соседями.Благодаря поправкам, кадастровые инженеры смогут получать сведения, необходимые для проведения процедуры согласования границ, что позволит имупростить свою работу и направлять извещения конкретному правообладателю.Для владельцев недвижимости это дополнительная гарантия того, что их интересы будут приняты во внимание при межевании соседей. При анализедокументов, представляемых для кадастрового учета, орган регистрации прав особое внимание уделяет соблюдению процедуры согласования, в том числе,порядка извещения собственников смежных участков.Также при проведении комплексных кадастровых работ исполнитель будет представлять в орган регистрации прав заявление о внесении в ЕГРН сведений обэлектронном или почтовом адресе владельца недвижимости. Эти контактные данные кадастровые инженеры тоже смогут запрашивать для работы.Федеральный закон № 150-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кадастровой деятельности» и Федеральный закон «О государственнойрегистрации недвижимости» вступает в силу 16 сентября 2019 года, передает пресс-служба Кадастровой палаты по Самарской области.