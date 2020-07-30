Кадастровая палата по Самарской области разъяснила, зачем нужно межевание

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«Межевание – добровольная процедура. При этом практика показывает, что правообладатель участка с неустановленными границами рискует в будущем вступить в земельные споры с соседями, столкнуться с проблемами при попытке распорядиться недвижимым имуществом по своему усмотрению и даже лишиться части территории за счет расширения площади смежных участков», - говорит директор Кадастровой палаты по Самарской области Андрей Жуков.Кадастровая палата назвала три причины, по которым стоит установить границы земельного участка.Причина 1. Снизить риск возникновения земельных споров с соседямиБлагодаря проведенному межеванию собственнику удастся в будущем избежать споров с соседями о границах участков. В ходе межевания земельного участка проводится обязательная процедура согласования границ с правообладателями смежных земельных участков. Результат процедуры оформляется кадастровым инженером в форме акта согласования границ, который, в свою очередь, является неотъемлемой частью межевого плана. Наличие в ЕГРН сведений о координатах характерных точек границ препятствует посягательству на земельный участок третьих лиц, претендующих на расширение территории своих владений за счет соседства с участком, границы которого не определены.Причина 2. Возможность преобразовать участок для продажи, дарения или передачи по наследствуПравообладатель имеет право преобразовать земельный участок путем раздела, объединения или другими способами, чтобы в дальнейшем распорядиться только его частью: продать, подарить, передать по наследству.Причина 3. Повысить привлекательность объекта недвижимости для приобретателяНаличие установленных границ у участка, который выставлен на продажу или сдается в аренду, служит для приобретателя одним из признаков прозрачности заключаемой сделки. Заинтересованное лицо может самостоятельно проверить характеристики земельного участка, заказав выписку ЕГРН об объекте недвижимости, передает пресс-служба Кадастровой палаты по Самарской области.Фото: пресс-служба Кадастровой палаты по Самарской област