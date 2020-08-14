Кадастровая палата по Самарской области проводит неделю бесплатных консультаций

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Консультации пройдут в формате «личный прием» по адресу: г. Самара. ул. Ленинская, 25А.В ходе консультаций специалисты ведомства ответят на вопросы в сфере оборота недвижимости и земельно-имущественных отношений, предоставят разъяснения, в том числе:18.08.2020 с 9.00 до 12.00 – по вопросам кадастрового учета земли;19.08.2020 с 13.00 до 16.00 – по вопросам кадастрового учета объектов капитального строительства;20.08.2020 с 13.00 до 16.00 – по вопросам исправления технических ошибок;21.08.2020, с 9.00 до 12.00 – по вопросам кадастровой оценки объектов недвижимости, передает пресс-служба Кадастровой палаты СО.