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Новости /  Общество /  Социум  

Кадастровая палата по Самарской области провела «горячую линию» по электронным услугам

15 мая 2020 16:05
116
Наиболее актуальные вопросы.
На вопросы о проведении операций с недвижимостью в электронном виде отвечал заместитель директора Кадастровой палаты по Самарской области Ярослав Логунов.

Предлагаем вашему вниманию наиболее актуальные.

Как получить электронную подпись для регистрации недвижимости?

Получить сертификат электронной подписи можно в созданном на базе Федеральной кадастровой палаты Росреестра Удостоверяющем центре. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Удостоверяющего центра, далее подать запрос в «Личном кабинете», оплатить заказанную Вами услугу. Затем необходимо будет пройти процедуру удостоверения личности в пункте оказания услуги. Это процедура необходима, так как подтверждает, что именно владелец подписи ее получает.

Физическим лицам ЭЦП необходима для удаленного взаимодействия с государственными, медицинскими и другими информационными системами, работающими через интернет. С помощью такого сертификата электронной подписи можно в режиме онлайн: получить сведения из ЕГРН; зарегистрировать права собственности на объект недвижимости; и получить многие другие государственные услуги, например, подать документы в ВУЗы.

Как узнать кадастровый номер объекта недвижимости, площадь земельного участка, вид разрешенного пользования и т. д.?

Электронный сервис «Публичная кадастровая карта» pkk.rosreestr.ru содержит данные обо всех земельных участках, включая информацию об их площади, категории земель и видах разрешенного использования. Пользуясь публичной кадастровой картой, можно узнать, имеются ли в пределах интересующей его территории свободные земли, на которых может быть сформирован участок, понять, для чего используются соседние земельные участки.

Также с помощью публичной кадастровой карты можно ознакомиться с характеристиками интересующего земельного участка. Для этого в строку поиска нужно ввести его кадастровый номер или адрес. Слева выбрать пункт "Участки". Появится карточка объекта, в которой содержится общедоступная информация: тип объекта недвижимости, кадастровый номер, кадастровый квартал, статус, адрес и категория земель. Следует принимать во внимание, что непосредственно на карте будут отображены только те участки, которые внесены в ЕГРН.

А можно воспользоваться сервисом «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», который позволяет по адресу объекту найти его кадастровый номер.

Как узнать кадастровую стоимость объекта?

Можно заказать выписку об объекте недвижимости в виде справки о кадастровой стоимости, сформировав запрос на сайте Росреестра, передает пресс-служба Кадастровой палаты по Самарской области.                            
 
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Комментарии


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