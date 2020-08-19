Кадастровая палата по Самарской области проведет «горячую линию» по трудоустройству

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20 августа с 11.00 до 12.00 по тел. 8 (846) 277-75-25 начальник отдела кадров Наталья Михайловна Безрукова ответит на вопросы отрудоустройстве в Кадастровую палату по Самарской области.Соискатели, в первую очередь выпускники высших и средне-профессиональных учебных заведений, узнают:- о наличие вакансий и уровень заработной платы;- о требованиях, которые предъявляются при приеме на работу в Кадастровую палату;- о наличии социального пакета и графике работы.Ответы на эти и другие вопросы можно узнать, позвонив по тел. 8 (846) 277-75-25 20 августа в 11.00 (10.00 мск.), передает пресс-служба Кадастровой палаты по Самарской области.