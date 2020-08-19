Кадастровая палата по Самарской области проведет «горячую линию» по трудоустройству

Сегодня многим необходима стабильная работа с официальным заработком и трудоустройством по ТК РФ. И работодатели, и соискатели, понимают, что необходимо подстроиться под новые реалии.
20 августа с 11.00 до 12.00 по тел. 8 (846) 277-75-25 начальник отдела кадров Наталья Михайловна Безрукова ответит на вопросы о
трудоустройстве в Кадастровую палату по Самарской области.
Соискатели, в первую очередь выпускники высших и средне-профессиональных учебных заведений, узнают:
- о наличие вакансий и уровень заработной платы;
- о требованиях, которые предъявляются при приеме на работу в Кадастровую палату;
- о наличии социального пакета и графике работы.
Ответы на эти и другие вопросы можно узнать, позвонив по тел. 8 (846) 277-75-25 20 августа в 11.00 (10.00 мск.), передает пресс-служба Кадастровой палаты по Самарской области.
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