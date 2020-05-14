Кадастровая палата по Самарской области проведет «горячую линию» по электронным услугам

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Большинство вопросов, связанных с недвижимостью, можно решить не выходя из дома. Дистанционное обращение не только обезопасит жителей региона, но и сэкономит их время.- Как составить перечень необходимых для операций с недвижимостью документов?- Как узнать кадастровый номер объекта недвижимости, площадь земельного участка, вид разрешенного пользования, используя Публичную кадастровую карту?- Как узнать кадастровую стоимость объекта?- Как проверить подлинность выписки из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН)?Ответы на эти и другие вопросы можно узнать, позвонив по тел., передает пресс-служба Кадастровой палаты по Самарской области.