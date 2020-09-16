Кадастровая палата по Самарской области: спрос на электронные подписи вырос почти в три раза 

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За восемь месяцев 2020 года специалисты удостоверяющего центра Кадастровой палаты по Самарской области выдали около 100 сертификатов электронной подписи. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на услугу увеличился почти в три раза.

Одной из причин популярности услуги являлся введённый режим самоизоляции: россиянам стало необходимо получать государственные услуги и совершать операции с недвижимостью не выходя из дома.

Повышенный интерес к электронной подписи объясняется универсальностью ее применения в повседневной жизни. Например, с ее помощью вы можете получить налоговый вычет при покупке или продаже недвижимости, дистанционно зарегистрировать автомобиль, заключить трудовой договор, вести электронный документооборот, записать ребенка в детский сад, оформить онлайн кредит и это далеко не полный перечень жизненных ситуаций, где может пригодиться ЭП.

«Для получения сертификата электронной подписи нужно зарегистрироваться на сайте Удостоверяющего центра, подать запрос в «Личном кабинете» и оплатить услугу. Из документов понадобятся лишь паспорт, ИНН и СНИЛС. Далее необходимо пройти процедуру удостоверения личности в пункте приема по адресу: город Самара, улица Ленинская, 25а, предварительно записавшись на прием по телефону 8 (846) 200-50-28 (добавочный – 4), или в любом другом офисе Кадастровой палаты по Самарской области. Во время прохождения процедуры сотрудниками Удостоверяющего центра соблюдаются все меры предупредительного характера, в том числе они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. После этого заявитель получит сертификат выбранным способом. Срок действия сертификата электронной подписи составляет 15 месяцев, затем можно его обновить», – прокомментировал заместитель директора Кадастровой палаты по Самарской области Ярослав Логунов.

Сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи имеет юридическую силу, равную собственноручной подписи. При работе с документами любой важности владелец сертификата ЭП экономит время. Начиная с 2017 года, удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты выдал уже более 20 тысяч сертификатов электронной подписи по всей России, передает пресс-служба Кадастровой палаты по Самарской области.

Фото: пресс-служба Кадастровой палаты по Самарской области