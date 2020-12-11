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Кадастровая палата экономит время и деньги самарцев

11 декабря 2020 09:58
153
Кадастровая палата экономит время и деньги самарцев

С декабря 2020 года стала доступна возможность запроса сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) по объектам недвижимости, находящимся на территории Самарской области, через официальный сайт Кадастровой палаты.

Новая платформа существенно упрощает способ подачи запросов и минимизирует ввод данных. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно авторизоваться через подтвержденную учетную запись пользователя на портале Госуслуг.  Поиск объектов происходит автоматически по адресу или кадастровому номеру.

Сервис позволяет пользователю выбрать до тысячи объектов за одну сессию. Ранее при выдаче сведений обрабатывались запросы по каждому объекту отдельно, что существенно увеличивало временные затраты. Также платформа поддерживает функцию загрузки файлов со списком объектов недвижимости, по которым необходимо сделать запрос, и автоматически переносить их в онлайн-корзину.

В настоящий момент доступно несколько видов информации: 

• выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

• выписка об объекте недвижимости;

• выписка о переходе прав на объект недвижимости;

• выписка о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве;

• кадастровый план территории. 

Результат рассмотрения запросов будет доступен в виде Печатного представления в формате pdf и электронного документа XML, которые в обязательном порядке заверены электронной подписью органа регистрации.

 «Предпосылкой для создания сервиса стала необходимость реинжиниринга существующих механизмов из-за высокого спроса на получение госуслуг в электронном виде, а также снижение спроса на сайты двойники. Наша задача – предоставить заявителям интуитивно-понятные, быстрые и безопасные сервисы. Благодаря новым техническим инструментам мы смогли сократить время предоставления сведений с нескольких дней до нескольких минут, а иногда даже и секунд, что особенно важно для получения актуальной информации на момент сделки, или подбора недвижимости»,  – отметил заместитель директора Кадастровой палаты по Самарской области Ярослав Логунов. 

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Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
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Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
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Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
6 декабря 2020  10:39 
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
Он отметил, что переход на эту схему убил второй дивизион и убивает ФНЛ. Спорт в регионе
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Новости Тольятти
10 декабря 2020  21:26
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники. 
В Тольятти планируют создать систему общественного мониторинга воздуха
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники.  Новости Тольятти
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4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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