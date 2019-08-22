К переобучению работников старшего поколения активно присоединяются работодатели Жигулевска

113

Научно-производственная фирма «Мета» – одно из крупнейших предприятий Жигулевска, производящее диагностическое оборудование для автомобилей. Недавно к основному направлению деятельности добавилось производство продуктов здорового питания. Новое производство потребовало от персонала знаний современных технологий и оборудования.В рамках нацпроекта «Демография» предприятие заключило договор с центром занятости населения Жигулевска на предоставление в 2019 году субсидии на возмещение затрат на профобучение 14 работников НПФ «Мета».Семь человек уже завершили обучение, и за парты села вторая группа работников. Для каждого сотрудника программа подобрана индивидуально, в соответствии с будущим рабочим местом.Сергею Белянкину 59 лет, с 2004 года он работает токарем. «На производстве я на своем месте и считаю, что многое еще смогу сделать. А повышение квалификации в этом поможет. Честно говоря, забыл, сколько лет назад сидел за партой. Так что сейчас чувствую себя помолодевшим, – к этому располагает аудитория, конспекты и общение. Многое узнал о новейших методиках работы, обязательно применю их на практике», – рассказал Сергей Евгеньевич.Всего в этом году в Жигулевске пройдут обучение 29 граждан предпенсионного возраста. Кроме НПФ «Мета» выразили готовность повысить квалификацию своих сотрудников еще девять местных предприятий, например, кондитерское объединение «Услада», управляющая компания «Могутовая».Обучение сотрудников НПФ «Мета» проходит в Техническом центре безопасности дорожного движения Жигулевска по таким направлениям, как «1С: предприятие», «Программирование на языке высокого уровня» и «Токарь». Учащиеся получат подтверждающие документы: при повышении квалификации – удостоверение, при профподготовке – свидетельство о рабочей профессии.Для сотрудников дополнительное обучение гарантирует их востребованность со стороны работодателя, а для предприятия – это возможность без дополнительных финансовых затрат повысить профессиональный уровень работников, в том числе, в целях соответствия профстандартам, передает пресс-служба облправительства.