К Зеленскому обратились с просьбой восстановить авиасообщение с Россией
27 июля 2019 15:55
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По словам автора инициативы Виктории Тимченко, из-за отмены авиасообщения страдают украинцы, которые не могут видеться с семьями. Согласно правилам, для того чтобы президент рассмотрел прошение, его за три месяца должны поддержать 25 тыс. человек.
Ранее жители Украины попросили Зеленского снять железнодорожную блокаду с Крыма. По мнению просителя, украинцы вынуждены переплачивать нелегальным перевозчикам, чтобы попасть на территорию полуострова.
Прямых рейсов между Россией и Украиной нет с октября 2015 года. Кроме того, Киев запретил российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство для транзитных полетов. Запрет власти республики мотивировали соображениями национальной безопасности.
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