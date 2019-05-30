К Международному дню защиты детей учреждения культуры Самары подготовили специальные программы и мероприятия

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1 июня в 11:00 в концертном зале Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141) на большой сцене для ребят и их родителей будет показанмузыкальный спектакль-сказка «Конек-горбунок». Проводит мероприятие Самарское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».В музыкальном спектакле по мотивам сказки в стихах Петра Ершова «Конек-Горбунок» много ярких музыкальных номеров, костюмов и декораций. Герои запросто общаются с фантастическими существами, а в финале добрый, искренний и наивный герой Иванушка получает в награду сказочное царство и жену, волшебницу Царь-девицу.Спектакль в постановке заслуженного артиста РФ, главного режиссера Самарской филармонии Сергея Куранова для самарской детворы и гостей столицы региона представят артисты ОЛиМПа (отдела литературных и музыкальных программ) Самарской государственной филармонии.1 июня в 13:00 в основном здании музея им. П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142) состоится встреча «Мир детства». Маленьких гостей в этот день ждет знакомство с миром детства наших предков. Они смогут принять участие в старинных играх («Колечко», «Мотальщики» и др.), познакомиться с игрушками прошедших эпох и детским фольклором: считалками, дразнилками, закличками и скороговорками.Для ребят будет работать площадка творчества, аквагрим и фотозона, пройдет мастер-класс по созданию пальчиковых кукол.Продолжительность встречи – 1 час, вход бесплатный.Кроме того, в течение всего рабочего дня в музее каждый посетитель основной экспозиции сможет принять участие в викторине на тему детства.В 11:00(ул. Фрунзе, 114) на базе выставки «Взвейтесь кострами, синие ночи» для организованных групп школьников состоится занятие «Пионер, всем ребятам пример», посвященное тимуровскому движению.В 11:00(ул. Ленинская, 131) на территории мемориальной усадьбы традиционно будут организованы игры на открытом воздухе.1 июня в 13:00 в Самарском зоопарке (ул. Ново-Садовая, 146) также отпразднуют Международный день защиты детей.Сотрудники зоопарка расскажут посетителям о малышах, родившихся в зоопарке в 2019 году, и о том, как их воспитывают родители.В программе праздника: конкурсы, викторины и загадки, аквагрим с 12:00 до 13:30, акция «Погладь меня», на которой можно погладить ручных животных зоопарка, передает пресс-служба облправительства.