К 105-летию самарского трамвая: определились победители акции «Счастливый трамвайный билетик»
26 февраля 2020 16:16
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Впервые трамвайное движение в Самаре было открыто 25 февраля 1915 года. До этого объявлялся конкурс на лучший проект строительства трамвайной линии – был выбран проект инженера Павла Суткевича, уже имевшего опыт подобных работ в Санкт-Петербурге. При этом подчеркнем, что Самара – первый город, в котором трамвайная инфраструктура была создана без участия иностранных инвесторов. Поэтому по праву об открытии трамвайного движения именно в нашем городе писали «первый русский трамвай».
«Безусловно, мы развиваемся и вместе с тем чтим историю нашего предприятия. Традиционными стараемся делать акции, которые получают отклик у наших пассажиров. В этом году акция «Счастливый трамвайный билетик» была запущена впервые. Не ожидали, что столь большое количество «счастливых» билетов будет представлено в рамках конкурса. Победителями стали самарцы, для которых такие билеты стали частью личной коллекции. А наши призы будут для них стимулом - чтобы и впредь отдавали предпочтение общественному транспорту», - отметил директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.
В течение первой половины февраля горожанам было предложено стать участниками акции в социальных сетях городской Администрации - прислать фотографии «счастливых» трамвайных билетов (когда сумма первых цифр билета в его номере совпадает с суммой последних).
С использованием механизма электронного голосования определены два призера, которым вручили электронный проездной на март - транспортную карту новой серии, выпущенную ограниченным тиражом специально к 105-летию самарского трамвая (подробнее – на официальном сайте Администрации Самары – по ссылке: https://www.samadm.ru/media/news/23723/?sphrase_id=264567), а также игровую модель самого узнаваемого на самарских улицах трамвая «Tatra» - модель украшена символикой МП «ТТУ».
«Я – коллекционер со стажем: собираю «счастливые» трамвайные билеты с 2001 года. Моя коллекция насчитывает около 500 экземпляров, из них порядка сотни – трамвайных. А на трамвае я езжу каждый день – удобно, потому что без «пробок». Жена хотела билеты выбросить, считая это хламом, а для меня - ценность, поэтому коллекция переехала на работу. Из зарубежных стран коллекционеры предлагают обмен, но я не соглашаюсь. Уверен, что удачу приносят только те билеты, которые достались от кондуктора именно тебе. Вот поэтому, наверное, я счастливчик по жизни», - говорит один из победителей акции – инженер-связист Вячеслав Королев.
«Я работаю в IT-сфере, и нумерология для меня – важный момент. Когда покупаю проездной билет, не рассчитываю, что он будет «счастливым», но всегда есть ожидание – вдруг повезет и суммы цифр совпадут?! А копить такие билеты я начала 6 лет назад – сначала для брата, который решил создать необычную «Счастливую картину», а потом и для себя. Со мной частенько происходило что-то хорошее именно после того, как доставался такой билет. Вот и теперь – приятный и полезный подарок благодаря счастливым билетам», - поделилась впечатлениями победительница акции Владислава Князькина.
Победители акции смогли увидеть, как выглядели самые первые билеты на проезд в трамвайном вагоне в 1915 году. Также в музее «ТТУ» на территории городского трамвайного депо (ул. Мичурина, 3) предлагают познакомиться в целом с историей трамвайного движения в Самаре. Хранитель экспонатов – заведующая музеем Алевтина Новикова, которая в МП «ТТУ» работает уже 45 лет.
«Мы ощущаем большую поддержку музею. Пятилетие назад получили дополнительное помещение, и теперь экспонаты размещаются на 100 квадратных метрах в двух залах, есть также рабочий холл. Помогают все: и дирекция «ТТУ», и энтузиасты, и многие сотрудники предприятия. Например, часть витрин сделана нашим кузнецом. Архивы пополняются фотографиями и документами из личных архивов самарцев, - рассказала Алевтина Новикова. – В прошлом и позапрошлом годах музей принял наибольшее количество посетителей. Причем здесь проходят не только экскурсии, но и выставки детских рисунков, награждения по итогам различных тематических конкурсов. Все это делает музей культурной площадкой и подобием клуба по интересам».
Обращаем внимание горожан на то, что посетить ведомственный музей может любой желающий – индивидуально или с группой. Экскурсия организуется по предварительной записи по телефону: 309-95-37; вход бесплатный. Ознакомиться с ТОП-10 экспонатов музея можно и дистанционно – материалы размещены в социальной сети ВКонтакте в группе «Администрация Самары» - по ссылке: https://vk.com/wall-74315431_13522 .
Кроме того, любознательные горожане могут пройти увлекательный тест, подготовленный к 105-летию самарского трамвая. Тест - по ссылке: https://vk.com/wall-74315431_14404, передает пресс-служба горадминистрации.
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