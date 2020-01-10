Изменился размер платы за предоставление сведений из ЕГРН, а госпошлина осталась прежней

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Теперь самая востребованная заявителями нашего региона выписка - об объекте недвижимого имущества - стоит для физических лиц 870 рублей, а для юридических лиц 2550 рублей. В электронном виде она значительно дешевле: 350 рублей для граждан и 700 рублей для организаций. Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также выписка о переходе прав на объект для граждан в бумажном варианте стоит 460 рублей, в электронном виде 290 рублей.- Предоставление информации в электронном виде по-прежнему будет значительно дешевле бумажного варианта, - сообщила начальник отдела веденияЕдиного государственного реестра недвижимости Управления Росреестра по Самарской области Екатерина Трубина. – Стоимость электронного варианта в два, а в некоторых случаях в пять - семь раз меньше бумажного аналога.Несмотря на то, что информация в электронном и бумажном виде об объекте недвижимости имеет равное значение, эксперт рекомендовала при выборе варианта получения сведений ориентироваться на цель получения документа. Если информацией будете пользоваться только вы, смело заказывайте электронный документ. А если ее необходимо предоставить в какую-либо организацию, сначала стоит уточнить, будет ли принят электронный документ.В Управлении Росреестра по Самарской области подчеркнули: как и раньше сведения из ЕГРН можно заказать через МФЦ, на портале Росреестра или посредством почтового отправления. Не потребуется нотариально заверять подпись при отправлении по почте или получать электронно-цифровую подпись (ЭЦП) при подаче заявки на сайте Росреестра при получении общедоступных сведений, а также при запросе сведений ограниченного доступа, если обратиться за ними через МФЦ.Сроки предоставления сведений не изменились. Так, выписка предоставляется заявителям за три рабочих дня с момента получения запроса, передает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.