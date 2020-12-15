Из-за теплой погоды в горах Сочи курорт "Роза Хутор" перенес старт горнолыжного сезона

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Старт горнолыжного сезона на курорте "Роза Хутор" в Сочи перенесли на неделю из-за теплой погоды. Трассы, предварительно, станут доступны 25 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"Ранее мы объявляли о 18 декабря, но сейчас уже понятно, что катание откроем немного позже, - как только позволят погодные условия, предположительно - 25 декабря. Еще в ноябре на курорте было заготовлено 150 кубометров искусственного снега, и это хорошая основа для горнолыжных трасс. Но для комфортного и безопасного катания его пока недостаточно, поэтому ждем похолодания и еще снега", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время курорт открыт для отдыха и горных прогулок, работают отели, различные развлечения и три подъемника.

"Роза хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами.