Из личного опыта: самарские блоггеры и журналисты познакомились с инструментами бережливого производства

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Блоггеры и журналисты, специализирующиеся на экономических и промышленных темах, стали участниками деловой игры, временно сменив творческие профессии на рабочие специальности. Представителям СМИ необходимо было наладить выпуск деталей, которые используются в нефтегазовой отрасли.Главная задача – повысить эффективность производства.За время деловой игры блоггеры и журналисты на практике познакомились с принципами и инструментами бережливого производства, а также смогли личнооценить, как различные улучшения влияют на производительность труда и финансовые показатели.Важность повышения эффективности работы во время Прямой линии подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Путин.«Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать её высокотехнологичной, повыситьпроизводительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческуюперспективу», – сказал Владимир Путин.Открытие фабрики процессов на СВМЗ состоялось 5 апреля 2019 года. Она стала первой в стране, созданной в рамках нацпроекта «Производительностьтруда и поддержка занятости» по стандартам АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда». Учебная площадка помогает руководителям предприятий познакомиться с инструментами бережливого производства и осознать важность их применения на производстве.«С каждым днем увеличивается число предприятий подающих заявки для участия в нацпроекте. Сегодня эта цифра приближается к 45 организациям. Этопозволяет нам с уверенностью говорить, что показатели, которые нам установлены на 2019 год по числу вовлеченных предприятий, мы обязательно выполним», – подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов.До 2024 года в нацпроект должны войти 250 предприятий Самарской области. В результате производственные системы этих компаний смогут соответствовать лучшим мировым практикам бережливого производства, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети