"Из крана тоже освященная?" Главные вопросы о крещенской воде
18 января 2020 13:31
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Для чего освящают воду?
Прежде всего, воду освящают в храмах, чтобы напомнить верующим об описанных в Евангелии событиях. В 30-летнем возрасте Иисус пришел на реку Иордан к Иоанну Крестителю, который проповедовал о скором пришествии Мессии (Спасителя) и призывал людей подготовиться к этому, изменив свою жизнь. В качестве своеобразного подтверждения серьезности намерений его последователи погружались в воду (в Евангелии — "крещение водою"). И вот Христос просит Иоанна погрузить в воду и Его. "Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: "Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!" — говорит евангелист Лука.
Согласно христианскому вероучению, это событие стало не только свидетельством божественности Иисуса, но и явлением Бога в трех ипостасях: Отца, Сына и Святого Духа. Отсюда и еще одно название праздника — Богоявление.
"Освящая воду, Церковь сообщает всем: Богоявление — событие, которое касается не только человека, но и всего сотворенного Богом мира, всей вселенной и ее неодушевленной части", — отмечает в беседе с РИА Новости председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
А еще крещенская вода становится для верующих святыней. Согласно учению Церкви, тот, кто с верой и молитвой пьет ее, "получает помощь в исцелении своих телесных и душевных недугов".
Можно ли лечить водой больные места?
В эти дни в храм за водой, веря в ее целебные свойства, устремляются даже те, кто здесь редкий гость. Но что с ней делать потом? Одни говорят, что воду надо прикладывать к больным местам на теле, другие утверждают, что можно окроплять только иконы. На самом деле церковный устав не говорит четко, как использовать воду дома. Упоминается лишь, что 18 или 19 января можно окропить рабочее место или жилище, включая укромные углы, и — "даже под ноги". Однако это не значит, что окропленные предметы можно считать святыми.
Спорят еще о том, можно ли брызгать крещенской водой на домашних животных. Вроде бы это не предметы, а с другой стороны — они живут с человеком под одной крышей. Отец Максим Козлов поясняет, что специального обычая освящать питомцев на Крещение нет.
"Однако известно, что на Руси на праздник мучеников Флора и Лавра 31 августа к храмам приводили скотину, которая окроплялась святой водой. Церковь в этом вопросе исходит из следующих слов Писания: "Блажен, иже и скоты милует", то есть относится к животным с жалостью и милосердием. Поэтому если на котика вместе с любящей его внучкой или внуком упадут капельки святой воды, то ничего плохого в этом не будет", — поясняет священнослужитель.
Между тем он призывает не относиться к крещенской воде как к лекарственному препарату или магическому средству вроде заговора или амулета. Это, по его словам, — материальное "свидетельство всемогущества Бога". И главное, чтобы верующие прежде всего помнили о евангельском событии Богоявления, а уж потом — о свойствах святыни.
Какая вода более свята?
На основании верования в "магические чудеса" освященной в дни праздника воды несколько десятилетий назад появился еще один миф — о двух разных видах святой воды: крещенской и богоявленской. Мол, если забрать домой воду 18 января, в сочельник, то она обладает иными свойствами, нежели налитая в емкость 19 января.
На самом деле, как отмечает отец Максим, нет никакой разницы в том, в какой день была освящена вода. Точно так же неважно, когда это произошло: в прошлом, позапрошлом или в этом году. И взятую в разные годы воду можно спокойно смешивать.
Вместе с тем в церкви воду освящают не только на Крещение. Этот чин совершается в течение всего года, только называется не Великим, как 18-19 января, а Малым освящением воды.
"Чины Малого освящения связаны с определенными днями и, согласно уставу, должны совершаться в определенные дни. Например, 14 августа — в праздник Медового Спаса. Исторически это связано тем, что в Константинополе, где установили обычай, август — жаркое время года. Поэтому на праздник Спаса вокруг города шел крестный ход, участники которого молились о недопущении эпидемий в связи с засухой. Со временем Малое освящение стало частью водосвятного молебна, который совершается по просьбам верующих (практически в любое время года. — Прим. ред.)", — подчеркивает Козлов.
С точки зрения свойств вода, освященная на Крещение, не отличается от той, что освящена в другой день. Однако разница есть в восприятии верующими людьми, именно поэтому Церковь особо выделяет освящение воды на Крещение.
"Приведу аналог: икона Пресвятой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым, и ее бумажная копия, которую можно увидеть в скромной церковной лавке, — это одна и та же икона. Но сила концентрации молитв поколений верующих перед оригинальным чудотворным образом и его бумажной копией будут несопоставимы. Это, конечно, не значит, что молитва перед последней будет менее эффективной, но величие святыни укрепляет нашу слабую веру", — говорит протоиерей.
Что можно и чего нельзя делать с водой?
Тем не менее вера в свойства крещенской воды не должна доходить до абсурда. И в Церкви призывают не использовать ее повсеместно. Например, не стоит святой водой мыть полы или применять в иных бытовых целях. И тем более если возникла необходимость ее вылить, то нельзя смешивать с бытовыми отходами. По благочестивому обычаю ее рекомендуется вылить в "непопираемое место" — реку, озеро или цветок на подоконнике.
А разбавлять освященную воду обычной, вопреки поверью, можно.
"От концентрации воды сила ее воздействия не зависит. Поэтому нет необходимости набирать крещенскую воду гектолитрами. Разумнее взять одну бутылочку, чтобы потом в течение всего года разбавлять ею обычную воду", — советует отец Максим.
Купание в проруби смывает грехи?
У прихожан Русской церкви после праздничной службы на Крещение принято ходить на иордань — к ближайшему водоему, который освящает батюшка. Верующие с молитвой, осеняя себя крестным знамением, трижды погружаются в воду. В последние годы купания в праздник стали массовыми — только в Москве в них участвуют в среднем двести тысяч человек, специально к празднику оборудуются десятки купелей. Причем многие идут к проруби, даже не заходя в храм, считая, что погружение очистит их от всех грехов и недугов.
На самом деле это не так.
"Грех смывается покаянием. Только тот, кто раскаивается во грехе, то есть, во-первых, приходит на исповедь и, во-вторых, прилагает все силы, чтобы больше не грешить, получает прощение. Другое дело, что часто душа просит некоего видимого подвига. Лучше, конечно, если этот подвиг выражается в делах милосердия, в попечении о ближнем, отказе от вредных излишеств. Но символом нашего желания засвидетельствовать свою веру может быть традиция опускаться в крещенскую купель", — рассуждает отец Максим.
Тем не менее в церковном уставе нет обряда погружения в крещенскую купель. Это лишь русская народная традиция. В странах Средиземноморья, например, на Крещение принято бросать в море крест — кто первым достанет его из воды, того, согласно поверью, ждет хороший год.
Подобные обычаи, как отмечает протоиерей, лишь призваны укрепить веру человека. Поэтому не стоит, например, из крещенских купаний "устраивать ярмарку тщеславия, демонстрируя свои мускулы или нижнее белье". Не будет духовной пользы, говорит отец Максим, и от погружения в пьяном виде или с противопоказаниями по здоровью.
"Не стоит также считать, что в определенные часы накануне праздника Крещения все реки становятся святым Иорданом, а вся вода, даже из-под крана, автоматически освящается. Церковное богослужение и устав не дают основания так считать. Поэтому настоятельно не рекомендую начинать пить воду, например, из Москвы-реки, Яузы или Неглинки. Равно как и полагать, что на Крещение морская вода ненадолго становится пресной", — объясняет священнослужитель.
Фото из открытых источников
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