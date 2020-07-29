Из декрета – с новыми знаниями: как в Самарской области реализуется программа по профессиональному обучению женщин

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С 2020 года возможность бесплатного обучения появилась у женщин с детьми благодаря реализации национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не раз отмечал, что основная задача – это повышение качества жизни населения:«Именно люди являются нашей главной ценностью. Чтобы двигаться к этой цели, создавать все условия для гармоничного развития каждого человека, общества в целом, нужна современная и конкурентоспособная экономика. Ее основа – это квалифицированные специалисты».В этом году при содействии службы занятости населения Самарской области в мероприятии по обучению запланировано участие свыше 800 женщин, из них 231 человек уже прошел такое обучение, 440 человек – в процессе обучения.Разработано порядка 60 обучающих программ, которые создавались с учетом потребностей мам. Наиболее востребованы повышения квалификации в сфере делопроизводства, учета кадров и финансового учета, информационные технологии, юриспруденция, цифровые технологии, переподготовка в сфере услуг.Жигулевск – один из активных городов-участников в реализации национального проекта «Демография». Так, в этом году центром занятости населения г.о. Жигулевск будет направлено на обучение 33 женщины, из которых 29 уже отучились.В основном, это образовательные курсы по повышению квалификации по таким направлениям, как управление персоналом, бесконфликтное общение, кадровая работа, социальная работа, делопроизводство, бухгалтерия и т.д. Учитывая ограничительные мероприятия, связанные с распространением коронавирусной инфекции, курсы проходили в дистанционном или индивидуальном форматах. По итогам обучение – обязательное тестирование и защита курсовых работ.Среди выпускниц и мама четверых детей Олеся Пурина. До декретного отпуска женщина работала юристом, после курсов поменяла сферу деятельности, теперь она специалист по социальной работе.«Предложение от своего работодателя приняла с радостью. Тем более, я понимала, что после пятилетнего декретного отпуска нужна профессиональная перезагрузка. Учитывая мою занятость по дому, дистанционный график занятий мне был очень удобен. Теперь, вооружившись знаниями, готова познакомиться с новой профессией специалиста по социальной работе. Уверена, у меня всё получится!», – поделилась впечатлениями Олеся Пурина.Важно, что, если женщина длительное время не работала и затрудняется с выбором, куда пойти учиться, перед направлением на обучение специалисты центров занятости предлагают пройти профориентационную консультацию.Что касается еще одной бывшей ученицы – Светланы Исаевой – то с профессией она определилась давно. До декретного отпуска молодая мама работала ведущим специалистов отдела культуры администрации г.о. Жигулевск: «Повышение квалификации помогло взбодриться после декретного отпуска, настроиться на рабочий лад, направить мысли в нужное русло. Я считаю, что эта программа очень полезное подспорье для молодых мам», – рассказала Светлана.Услуга доступна женщинам, которые находятся в декретном отпуске с детьми до 3 лет, а также мамам с детьми дошкольного возраста, не состоящим в трудовых отношениях с работодателем, но не признанным официально безработными. Для женщин, имеющих статус безработных, есть другие возможности переподготовки.Подробную информацию о программе переобучения и повышения квалификации женщин можно получить в центрах занятости населения Самарской области, передает пресс-служба облправительства.