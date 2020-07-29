Из декрета – с новыми знаниями: как в Самарской области реализуется программа по профессиональному обучению женщин

Поддержке женщин с детьми, находящихся в трудовых отношениях или оказавшихся без работы, сегодня уделяется особое внимание, как на федеральном, так и региональном уровнях. В частности, речь идет о переобучении и переподготовке женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком или воспитывающих детей-дошкольников, организованных министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области
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С 2020 года возможность бесплатного обучения появилась у женщин с детьми благодаря реализации национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не раз отмечал, что основная задача – это повышение качества жизни населения:
«Именно люди являются нашей главной ценностью. Чтобы двигаться к этой цели, создавать все условия для гармоничного развития каждого человека, общества в целом, нужна современная и конкурентоспособная экономика. Ее основа – это квалифицированные специалисты».
В этом году при содействии службы занятости населения Самарской области в мероприятии по обучению запланировано участие свыше 800 женщин, из них 231 человек уже прошел такое обучение, 440 человек – в процессе обучения.
Разработано порядка 60 обучающих программ, которые создавались с учетом потребностей мам. Наиболее востребованы повышения квалификации в сфере делопроизводства, учета кадров и финансового учета, информационные технологии, юриспруденция, цифровые технологии, переподготовка в сфере услуг.
Жигулевск – один из активных городов-участников в реализации национального проекта «Демография». Так, в этом году центром занятости населения г.о. Жигулевск будет направлено на обучение 33 женщины, из которых 29 уже отучились.
В основном, это образовательные курсы по повышению квалификации по таким направлениям, как управление персоналом, бесконфликтное общение, кадровая работа, социальная работа, делопроизводство, бухгалтерия и т.д. Учитывая ограничительные мероприятия, связанные с распространением коронавирусной инфекции, курсы проходили в дистанционном или индивидуальном форматах. По итогам обучение – обязательное тестирование и защита курсовых работ.
Среди выпускниц и мама четверых детей Олеся Пурина. До декретного отпуска женщина работала юристом, после курсов поменяла сферу деятельности, теперь она специалист по социальной работе.
«Предложение от своего работодателя приняла с радостью. Тем более, я понимала, что после пятилетнего декретного отпуска нужна профессиональная перезагрузка. Учитывая мою занятость по дому, дистанционный график занятий мне был очень удобен. Теперь, вооружившись знаниями, готова познакомиться с новой профессией специалиста по социальной работе. Уверена, у меня всё получится!», – поделилась впечатлениями Олеся Пурина.
Важно, что, если женщина длительное время не работала и затрудняется с выбором, куда пойти учиться, перед направлением на обучение специалисты центров занятости предлагают пройти профориентационную консультацию.
Что касается еще одной бывшей ученицы – Светланы Исаевой – то с профессией она определилась давно. До декретного отпуска молодая мама работала ведущим специалистов отдела культуры администрации г.о. Жигулевск: «Повышение квалификации помогло взбодриться после декретного отпуска, настроиться на рабочий лад, направить мысли в нужное русло. Я считаю, что эта программа очень полезное подспорье для молодых мам», – рассказала Светлана.
Услуга доступна женщинам, которые находятся в декретном отпуске с детьми до 3 лет, а также мамам с детьми дошкольного возраста, не состоящим в трудовых отношениях с работодателем, но не признанным официально безработными. Для женщин, имеющих статус безработных, есть другие возможности переподготовки.
Подробную информацию о программе переобучения и повышения квалификации женщин можно получить в центрах занятости населения Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
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