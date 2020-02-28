Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с коронавирусом

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Она отметила, что этих граждан выявили во время рейдов."Ежедневно проводятся обходы в местах массового посещения и проживания граждан Китая, а также россиян и граждан других стран, прилетевших из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах. Проходят рейды сотрудников полиции в гостиницах, общежитиях, частных квартирах, а также в метро и общественном транспорте", — пояснила она.Ракова подчеркнула, что "случаев новой коронавирусной инфекции в Москве нет".Заммэра добавила, что принимаются все меры для контроля ситуации.Всего с 24 января в Москве были госпитализированы более 200 человек с признаками ОРВИ, находившихся в инкубационном периоде по коронавирусу, 145 уже выписали."По состоянию на 27 февраля в обсервационном центре "Царицыно" находятся 80 человек, которым предписано соблюдение режима изоляции в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача", — заключила Ракова.Китайский коронавирус продолжает быстро распространяться по всему миру. В самом Китае число зараженных превысило 78,8 тысячи человек, в Южной Корее — 2,3 тысячи, в Иране показатель достиг 388, в Италии — 650. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Нидерландах, Нигерии, Литве, Белоруссии, Новой Зеландии и Азербайджане.Фото: smi24.mirtesen.ru