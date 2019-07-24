Иван Пивкин рассказал в прямом эфире соцсети «Одноклассники» о ремонте дорог в СО

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Во вторник,, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской областив прямом эфире в социальной сети «Одноклассники» ответил на вопросы пользователей о дорожно-транспортной инфраструктуре Самарской области.Комментарии с вопросами и пожеланиями оставили более 140 жителей региона. Самые распространенные вопросы касались планов ремонта автомобильных дорог регионального и местного значения. Министр подчеркнул, что с 2019 по 2024 годы года ремонт региональных трасс, а также улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти, будет вестись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Перечень ремонта дорог по нацпроекту составлен до 2024 года», — подчеркнул Иван Пивкин.Другие муниципальные образования Самарской области ежегодно из Дорожного фонда Самарской области получают субсидии на ремонт дорог, а также дворовых территорий и проездов к ним.Так, планами по ремонту автомобильных дорог Тольятти-Хрящевка и Тольяти-Ташелка в Ставропольском районе, поинтересовались несколько пользователей соцсети. По словам министра, ремонт участка дороги Тольятти-Хрящевка протяженностью 25 км запланирован в 2021 году. Трасса Тольятти-Ташелка будет отремонтирована в 2020-2021 году, в ремонт также включены устройство тротуаров и освещения в населенных пунктах.Нарекания коснулись и автомобильной дороги «Урал» — Солнечная поляна – Ширяево. «Не дорога, а лоскутное одеяло», — прокомментировал пользователь соцсети. Указанный участок трассы от села Бахилово до Ширяево протяженностью 30 км планируется отремонтировать в 2023 году. На вопросы о ремонте участков региональных трасс Самара-Бугуруслан и Кинель-Богатое-Борское также получен положительный ответ.«До 2024 года стоит задача довести нормативное состояние региональной сети дорог 42,7%. За пять лет опорная сеть, особенно участки, прилегающие к крупным населенным пунктам и районным центрам, будут отремонтированы. Чтобы подрядные организации не упустили весенние месяцы, губернатором поставлена задача провести большую часть торгов по объектам 2020 года уже в этом году», — сообщил Иван Пивкин.Один из пользователей социальной сети спросил Ивана Пивкина о планах по строительству путепровода через железную дорогу в микрорайоне «Крутые Ключи». Из-за отсутствия обустроенного переезда в микрорайон не может заехать общественный транспорт. По словам министра проектирование путепровода через железную дорогу планируется начать уже в 2019 году. «Уклоны нам позволяют вписать тоннель под железной дорогой. Тоннель будет соединяться с улицей Мира и Северным шоссе», — сообщил он.«Город проектов, чего только не спроектировали уже. А делать кто будет?», — поинтересовались в сети.По словам министра, без наличия проектной документации получить федеральное финансирование на строительство крупных инфраструктурных объектов невозможно. «Когда проектов много – это хорошо. Сейчас мы приступаем к реализации проектов, которые выполнены 3-4 года назад. Так, благодаря губернатору в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделены дополнительные средства федерального бюджета на реконструкцию автомобильной дороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе. Проект строительства проспекта Карла-Маркса от выезда из города до Ракитовского шоссе на условиях государственно-частного партнерства прошел все необходимые процедуры на федеральном уровне, ждем подтверждения федерального финансирования. Также в ближайшей перспективе планируется начать строительство второй очереди мостового перехода «Фрунзенский», проект на проведение строительных работ уже готов», — ответил министр.За час прямого эфира Иван Пивкин успел ответить на 17 вопросов пользователей. На остальные вопросы также будут предоставлены ответы, передает пресс-служба облправительства.