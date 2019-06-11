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Иван Голунов дал первое интервью после выхода на свободу

11 июня 2019 22:57
98
Он выразил надежду, что расследование будет продолжено и никто больше не окажется в такой ситуации, в которой побывал он сам.
Во вторник журналист информагентства Meduza Иван Голунов вышел на свободу после прекращения уголовного дела о сбыте наркотиков. С него сняли электронный браслет, передает newsru.com.

Покидая Главное следственное управление ГУВД Москвы, Иван Голунов дал интервью встречавшим его работникам СМИ. Видео с журналистом опубликовал "Дождь". "Я рад, что справедливость восторжествовала", - сказал Голунов. Вместе с тем он выразил надежду, что расследование будет продолжено и никто больше не окажется в такой ситуации, в которой побывал он сам.

Иван Голунов добавил, что продолжит заниматься журналистскими расследованиями. "Вероятно, мне нужно будет очень много работать для того, чтобы оправдать ваше доверие и вашу веру в меня. Спасибо огромное", - сказал журналист.

По словам Голунова, компенсацией морального вреда для него станет гарантия того, что подобная история с подбрасыванием наркотиков силовиками не повторится больше ни с кем.

Иван Голунов также призвал своих сторонников не выходить на несогласованную акцию 12 июня, а "уделить время своим родным". Он подчеркнул, что это его личное мнение.

Фото:    newsru.com
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