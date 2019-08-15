Итальянский астронавт Лука Пармитано стал первым в истории космическим диджеем. Видео

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Перед Пармитано на фестивале выступал немецкий диджей Le Shuuk, у которого ранее итальянский астронавт учился азам профессии диджея. После того, как Le Shuuk анонсировал первое в мире выступление диджея с орбиты, на расположенном на сцене экране началась трансляция с МКС.В начале Пармитано обратился к зрителям с приветствием и рассказал, что когда при отборе в отряд астронавтов ЕКА его спросили, что бы он сделал, если бы у него была возможность изменить только одну вещь на Земле, он ответил, что мечтает об универсальном языке для всех жителей планеты. Но позднее Пармитано решил, что ошибался, поскольку такие языки уже есть."У нас есть два языка, которые действительно понятны всем и способны объединить людей. Первый из них – это математика, язык ученых <...> Второй язык, который все знают, все понимают, и никто об этом не спорит – это музыка. Музыка – это восхитительный "уравнитель". Все слушают и радуются музыке. Даже если музыка разная, все понимают музыку и понимают, что музыка объединяет", – сказал Пармитано. После этого он запустил свой сет.За минуту с небольшим до конца трансляции итальянец остановил музыку, поскольку с Земли сообщили о скором окончании сеанса связи. На прощание Пармитано сказал зрителям, что космос является общей мечтой человечества.