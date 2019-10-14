"История моды". Китай. Международный проект представлен в Историческом парке до 21 октября

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История моды - подобна зеркалу, в котором отразилось развитие цивилизации. Дизайнеры студии по сохранению традиционного китайского костюма приоткрыли свои секреты.- Уникальная коллекция была представлена на финальном шоу XIX фестиваля в театре оперы и балета, и нам очень приятно, что теперь гости Исторического парка - крупного образовательного проекта - могут рассмотреть образцы китайской моды в деталях. Это современные образцы платьев ципао, а также реконструкции традиционной и церемониальной одежды, прототипами для которой послужили костюмы придворных дам династии Цин. Вышитые длинные свадебные халаты, украшенная вышивкой обувь, головные уборы и другие аксессуары - рассказала руководитель JilinCheongsamHall, мадам Джу Вэньчжунь.- Российско-китайские отношения сегодня крепнут, наши президенты встречаются, а мы имеем возможность в прекрасном музее"Россия - Моя история" говорить о культуре, искусстве наших государств, красоте в самом широком смысле слова, благодарим за эту возможность и приглашаем самарцев и гостей региона на выставку! - поделилась Мария Казак, арт-директор фестиваля "Поволжские сезоны Александра Васильева", дизайнер, театральный художник.Премьера модного проекта собрала большое количество гостей. Члены китайской делегации посетили также экскурсию "Мелькают ветреные моды", о русском стиле и традициях.Историческому парку дизайнеры КНР передали картину из рыбьей кожи, которая также служила материалом для изготовления одежды.Запись на экскурсию по русской моде: 250-01-52/250-01-32, передает пресс-служба парка.