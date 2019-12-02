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Историка Соколова поместили в психбольницу "Бутырки" и поставили на учет как склонного к суициду

2 декабря 2019 17:55
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Соколов содержится в двухместной камере вместе с ровесником, обвиняемым в насильственных действиях сексуального характера.
18+
Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, доставленный в Москву из петербургского СИЗО "Кресты-2" для проведения психолого-психиатрической экспертизы по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, содержится в психиатрической больнице СИЗО "Бутырка", передает newsru.com. После попытки суицида во время следственного эксперимента администрация изолятора поставила его на учет как склонного к самоубийству, сообщила ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

Соколов содержится в двухместной камере вместе с ровесником, обвиняемым в насильственных действиях сексуального характера. "Камера очень маленькая. Он ждет, пока его отправят в центр имени Сербского. Он читает книжки - единственное, чем он занимается. Читал Толстого и Дюма. Просил, чтобы Жюль Верна принесли, какие-нибудь приключенческие, добрые", - рассказала Меркачева РИА "Новости".

В беседе с Life Меркачева отметила, что Соколов читал "Графа Монте-Кристо" и "Хождение по мукам", но эти книги показались ему "непозитивными". Любимой книгой историк назвал "Три мушкетера", объяснив, что она его "исцеляет". "Я только когда книги читаю, жить могу. Я без книг сойду с ума. Они мое главное лекарство", - сказал Соколов.

В разговоре с Меркачевой, опубликованном в "Московском комсомольце", историк заявил, что его "не надо лечить", а информация о том, что он считает себя Наполеоном, - абсурд и фантазии, "которые добавили журналисты". "Я в порядке в целом. О стенку головой не бьюсь. Вот у сокамерника можете спросить. И в "Крестах" не бился", - сказал бывший преподаватель.

Попытку схватить нож на следственном эксперименте Соколов объяснил тем, что на него "все накатило снова". При этом историк хочет написать книгу о произошедшем. "Это будет автобиографический роман о жизни и любви. Напишу о всем, что сделал и что перечеркнул несколькими секундами", - поделился планами Соколов. По его мнению, средства от продажи его сочинений могли бы окупить его содержание в заключении.

По словам Меркачевой, в разговоре с ней историк не высказывал каких-либо жалоб: "В целом его все устраивает, но говорит, что хочет обратно в Питер". Он объяснил, что хотел бы вернуться в Петербург, так как там ему проще встречаться с адвокатом и родителями. Соколов отметил, что камера в "Крестах" по сравнению с московской - "гостиничный номер". Он попросил утеплить окно в его камере. Арестантам также выдадут чистящие средства для уборки напольного туалета (так называемая чаша Генуя).


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Комментарии



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Соколов содержится в двухместной камере вместе с ровесником, обвиняемым в насильственных действиях сексуального характера.
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