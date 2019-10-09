Исторический парк «Россия – Моя история»: "История моды". Открытие российско-китайской выставки

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Студия JilinCheongsamHall занимается сохранением традиционного маньчжурского костюма, который изготавливается из натурального щелка с использованием ручной вышивки и декора. На выставке можно будет увидеть современные образцы платьев ципао, а также реконструкции традиционной и церемониальной одежды, прототипами для которой послужили костюмы придворных дам династии Цин.Одежда для придворных была строгой формы, ее цвет и вышивка указывали на ранг. Члены императорской семьи предпочитали желтый и синий цвета, использовался также императорской символ − дракон, который представлял власть, дарованную Небесами. Другие китайские мотивы также проявились в длинном маньчжурском платье, такие как аист, символизирующий долгую жизнь, и цветы сливы — символ внутренней силы. Коллекция будет представлена в виде дефиле на финальном шоу XIX Фестиваля, который состоится 11 октября в 18:30 в Самарском академическом театре оперы и балета.Более подробно рассмотреть экспонаты будет возможно с 13 по 22 октября в Историческом парке «Россия – моя история».Открытие выставки состоится 13 октября в 11.00 с присутствием китайской делегации и представителем JilinCheongsamHall в лице руководителя ZhuWenjun, передает пресс-служба парка.