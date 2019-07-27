Источник назвал сроки спуска на воду штатного носителя "Посейдонов"
27 июля 2019 18:09
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В апреле на "Севмаше" состоялась церемония спуска на воду подлодки "Белгород" (проект 09852) — экспериментального носителя подводных беспилотников.
"Подводная лодка "Белгород" является испытательным носителем "Посейдона", штатным носителем будет лодка другого проекта — 09851 "Хабаровск", которая должна быть спущена на воду в этом году. Ее достройка будет вестись на плаву", — сказал собеседник агентства.
Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который переработали специально для системы "Посейдон". Как сообщалось, в течение двух лет "Белгород" и беспилотники будут проходить совместные испытания.
Проект подлодки "Хабаровск" не разглашается.
Американские СМИ восхитились новой российской подлодкой "Белгород". В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя публикации, отметил уникальность подлодки-носителя системы "Посейдон".
Впервые о разработке в России беспилотных подводных аппаратов, способных двигаться на очень большой глубине и с высокой скоростью, президент Владимир Путин рассказал в прошлогоднем послании Федеральному собранию.
По его словам, такие беспилотники могут нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, что позволит им поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
В послании этого года Путин также говорил о "Посейдоне". Он сообщил, что работа идет по плану: комплекс успешно проходит испытания.
Принять систему на вооружение планируется на рубеже 2020-2021 годов.
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