Исаклинские полицейские заняли первое место в районной лыжной эстафете, посвященной 75-летию Победы в ВОВ

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На старт гонки вышли 14 команд. В этот раз общая протяженность дистанции составила 7км. Участники соревнований демонстрировали высокий уровень физической подготовки и волю к победе. Лыжников пришли поддержать родные и близкие, которые активно болели за спортсменов и искренне переживали за исход состязания.В результате упорной борьбы первой к финишу пришла команда ОМВД России по Исаклинскому району. С заслуженной победой стражей порядка поздравил начальник территориального ОВД Вячеслав Малашин.«Это была очень достойная гонка. Сотрудники отлично показали себя и в результате заняли почетное первое место!», – отметил полковник полиции.Почетные грамоты и медали победителям вручил глава муниципального района Исаклинский Валерий Ятманкин. Он также поздравил всех участников с захватывающим состязанием и пожелал всегда сохранять бодрость духа и стремление к победе, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области