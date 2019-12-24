Инвестиционный проект строительства в Тольятти фитнес-клубов сети «Территория фитнес» не сдвинулся с мертвой точки
24 декабря 2019 17:11
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил мэрии Тольятти урегулировать проблему. Однако спустя год этого так и не произошло. До сих пор не заключен ни инвестиционный меморандум, ни завершен бизнес-план, не говоря уже о начале строительства. На сайте «Территории фитнеса» Тольятти в числе регионов, где до 2022 года должны быть построены новые клубы, вообще не значится. Сеть планировала вложить в тольяттинский проект 800 млн руб. Два клуба должны были создать порядка 300 новых рабочих мест.
Фото из открытых источников
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