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Новости /  Общество /  Социум  

Интерес к форуму "Линия успеха" в СО в этом году бьёт все рекорды

23 мая 2019 21:40
63
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Интерес к форуму "Линия успеха" в этом году бьёт все рекорды!

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Комментарии



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23 мая 2019  22:27
Бобер сидел на берегу Волги в районе Кинапа.
Сотрудники Самарского зоопарка спасли бобра, испачкавшегося в нефти
Бобер сидел на берегу Волги в районе Кинапа.  Социум
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23 мая 2019  21:40
Успей зарегистрироваться.
Интерес к форуму "Линия успеха" в СО в этом году бьёт все рекорды
Успей зарегистрироваться.  Социум
63
23 мая 2019  19:33
Медали получили журналисты канала "Россия", Первого канала, НТВ, "Известий", английской редакции RT, оператор канала ТВЦ, а также сотрудники агентств ТАСС и РИА "Новости".
Шойгу наградил российских журналистов за работу в Сирии
Медали получили журналисты канала "Россия", Первого канала, НТВ, "Известий", английской редакции RT, оператор канала ТВЦ, а также сотрудники агентств ТАСС... Социум
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23 мая 2019  14:17
Если у вас возникли вопросы о состоянии пигментных образований, родинок на коже, приглашаем на бесплатную консультацию к врачам онкологам –дерматологам и мастер-класс по приемам самообследования.
В микрорайоне «Крутые ключи» пройдет акция по ранней диагностике меланомы кожи
Если у вас возникли вопросы о состоянии пигментных образований, родинок на коже, приглашаем на бесплатную консультацию к врачам онкологам –дерматологам и... Здравоохранение
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23 мая 2019  13:56
Россияне получат круглосуточный доступ к своим медкартам
Россияне получат круглосуточный доступ к своим медкартам
Частные медорганизации тоже будут со временем подключат к единой системе. Здравоохранение
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22 мая 2019  21:33
В выставочной части форума участвует Самарский государственный медицинский университет совместно с ООО "Робософт", входящей в состав группы компаний НПО "Андроидная техника".
Министр здравоохранения СО Михаил Ратманов принимает участие в конференции ЦИПР в Татарстане
В выставочной части форума участвует Самарский государственный медицинский университет совместно с ООО "Робософт", входящей в состав группы компаний НПО... Здравоохранение
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Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
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10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
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1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
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Туризм
22 мая 2019  11:58
Команда Самарской области вошла в пятерку сильнейших по итогам окружного спортивно-туристского лагеря ПФО Туриада»
Команда Самарской области вошла в пятерку сильнейших по итогам окружного спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада»
Полномочный представитель Президента Игорь Комаров встретился с ребятами и осмотрел объекты лагеря. Туризм
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20 мая 2019  13:40
Стала известна дата проведения традиционного слета туристов имени Юрия Захарова в Самарской области
Стала известна дата проведения традиционного слета туристов имени Юрия Захарова в Самарской области
Он состоится в районе Жигулевского залива. Туризм
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17 мая 2019  13:15
В Самаре пройдет Первая ассамблея туристических городов ПФО
В Самаре пройдет «Первая ассамблея туристических городов ПФО»
Гостям расскажут о туристическом потенциале нашего города. Туризм
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23 мая 2019  13:18
В пермской гимназии девочкам завысили балл для зачисления
В пермской гимназии девочкам завысили балл для зачисления
Дети поступают туда по итогам обучения в подготовительной школе. Образование
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23 мая 2019  12:50
На ремонт и благоустройство самарских школ, техникумов и детсадов в 2019 году потратят 1,1 млрд рублей Практически все контракты на работы заключены.
На ремонт и благоустройство самарских школ, техникумов и детсадов в 2019 году потратят 1,1 млрд рублей
Практически все контракты на работы заключены. Образование
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23 мая 2019  10:48
Самарские выпускники почти не выбирают ЕГЭ по географии Испытания ждут больше 14 тысяч ребят.
Самарские выпускники почти не выбирают ЕГЭ по географии
Испытания ждут больше 14 тысяч ребят. Образование
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Культура
22 мая 2019  18:36
Спектакль поставлен в 1989 году прошлого века!
Театр "Самарская площадь" отметит 30-летие спектакля «Играем Бидструпа»
Спектакль поставлен в 1989 году прошлого века!  Культура
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22 мая 2019  10:39
Состоялось открытие Всероссийского театрального фестиваля «ПоМост №8» в Новокуйбышевске
Состоялось открытие Всероссийского театрального фестиваля «ПоМост №8» в Новокуйбышевске
Завершится фестиваль 25 мая уличным карнавальным шествием. Культура
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21 мая 2019  12:46
Виолончелистка из Самарской области будет приглашена на финальные прослушивания XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского
Виолончелистка из Самарской области будет приглашена на финальные прослушивания XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского
В состав жюри финального конкурсного отбора были приглашены видные деятели искусств РФ.  Культура
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Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
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Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
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19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
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5 декабря 2018  20:08
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В Самарской области начал работу «Инфорум»: «Региональные СМИ: взгляд в будущее»
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
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15 мая 2019  13:42
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
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10 мая 2019  11:31
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре на эскалаторе
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре
Участники спели военные песни.
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Инцидент произошел в норвежском море.
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19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
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19 мая 2019  10:53
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Международный фестиваль «Самарское знамя» состоялся в Самаре: ФОТО
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Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
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В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
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