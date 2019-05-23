Интерес к форуму "Линия успеха" в СО в этом году бьёт все рекорды
23 мая 2019 21:40
63
Буквально за пару дней зарегистрировалось более 530 человек!
Внимание! Количество мест ограничено!
Успей зарегистрироваться здесь и сейчас!
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Комментарии
Социум
23 мая 2019 22:27
Бобер сидел на берегу Волги в районе Кинапа. Социум
41
23 мая 2019 21:40
Успей зарегистрироваться. Социум
63
23 мая 2019 19:33
Медали получили журналисты канала "Россия", Первого канала, НТВ, "Известий", английской редакции RT, оператор канала ТВЦ, а также сотрудники агентств ТАСС... Социум
86
Здравоохранение
23 мая 2019 14:17
Если у вас возникли вопросы о состоянии пигментных образований, родинок на коже, приглашаем на бесплатную консультацию к врачам онкологам –дерматологам и... Здравоохранение
162
23 мая 2019 13:56
Частные медорганизации тоже будут со временем подключат к единой системе. Здравоохранение
158
22 мая 2019 21:33
В выставочной части форума участвует Самарский государственный медицинский университет совместно с ООО "Робософт", входящей в состав группы компаний НПО... Здравоохранение
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Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
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23 мая 2019 13:18
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