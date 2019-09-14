«Институт регионального развития» провёл стратегическую сессию в рамках Агровыставки-2019

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13 сентября в п.Усть-Кинельский стартовала XXI Поволжская агропромышленная выставка, которую открыла стратегическая сессия «Образ будущего: от отдельных проектов к экосистеме». В ходе интенсива, организованного АНО «Институт регионального развития», управляющей компании Научно-образовательного центра Самарской области (НОЦ) и ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет», директор АНО «ИРР»кратко рассказала о концепции НОЦ специально для молодой аудитории студентов СамГАУ, многие из которых уже задумались о собственных проектах в сфере сельского хозяйства: «Не все авторы идей могут довести самостоятельно свой проект до уровня, когда индустриальные партнёры готовы разглядеть его потенциал и взять к внедрению разработку, которая позволит либо увеличить коммерциализацию производства, либо улучшить технические показатели… Речь идёт и об уровне импортозамещения, и о качестве производимой в Самарской области продукции в рамках конкурентной среды. Всё это − сфера компетенций Научно-образовательного центра Самарской области, который позволяет сращивать науку, образовательный потенциал, идеи молодых учёных и работу по внедрению, запуску в серийное производство!»В ходе сессии обсудили планы организации в регионе такого формата коллективной работы, как «Точка кипения». «У нас очень долго не поднимался вопрос создания «Точки кипения», и только благодаря губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, мы продвинулись в его решении. Как говорится, долго запрягали, зато быстро едем», − сказала Ольга Михеева, отметив, что у команды СамГАУ есть все шансы создать свою университетскую «Точку кипения». − Кроме открытия общегородской точки, Агентство стратегических инициатив поднимает вопрос создания активных внутриуниверситетских точек. Я знаю, что об этом задумываются Самарский технический университет, Самарский университет, а теперь и Самарский государственный аграрный университет. Мы движемся в очень правильном направлении! Уровень вопросов разный, а проблематика может быть сквозной: университет ставит вопросы своего уровня и дальше идёт их трансформация и перенаправление в региональную «Точку кипения». И это будет комплексный, правильный подход, позволяющий найти верное, эффективное решение».«Точка кипения» – один из способов объединения всех заинтересованных сторон в решении самых разных задач. В частности, для решения такой задачи, как применение информационных технологий в сфере сельского хозяйства, мы планируем создать университетскую «Точку кипения» в нашем вузе. И будем благодарны, если вы нам в этом поможете, − отметил, руководитель проектного офиса Самарского ГАУ по цифровой трансформации сельского хозяйства.«Рядом со СамГАУ находится машинно-испытательная станция, которая является ведущей в России, а всего их 10. Станция осуществляет государственные машинные испытания сельскохозяйственной техники. Однако, эти испытания пока не могут применяться для целей международной сертификации, поскольку не хватает специфических стендов. Если нам удастся совместно преодолеть барьер и оснастить эту станцию новыми стендами, мы могли бы решить вопрос проведения испытаний на нашей территории для международных целей. Эти результаты будут котироваться и в Европе, и в Азии», − добавил представитель СамГАУ.В ходе интенсива также поговорили о том, что на «Острове 10-22», организованном АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Сколково в июле 2019 года, команда университета предложила провести «Агро Остров» на базе самарского региона. Тогда идея была поддержана Губернатором Самарской области. Это также послужило поводом для проведения стратегической сессии «Аграрный бизнес без барьеров» 14 сентября.На стратегической сессии, которая стала первой и положила начало дальнейшим встречам такого формата, прозвучало много интересных проектов, перспективных для сферы сельского хозяйства и не только: уникальные капсулы восстановления почв, роботизированные сельскохозяйственные системы КАМАЗ (Самарский политех), гиперспектральный анализ всхожести и развития посевов с БПЛА, приборы умной оптики (Самарский университет, ИСОИ РАН, Copter.Space), БПЛА-опрыскиватель садовых участков, установка добычи воды из маловодных почв (Кванториум). Проекты разработаны и реализованы молодыми изобретателями под чуткой координацией научных руководителей.Некоторыми из разработок уже заинтересовался бизнес, но для внедрения в потоковое производство всем участникам ещё предстоит провести большую работу, находясь в тесном взаимодействии с Научно-образовательным центром Самарской области и «Точками кипения» разных форматов – в скорой перспективе их появления, передает пресс-служба облправительства.