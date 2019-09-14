«Институт регионального развития» провёл стратегическую сессию в рамках Агровыставки-2019
14 сентября 2019 19:37
74
В ходе сессии обсудили планы организации в регионе такого формата коллективной работы, как «Точка кипения». «У нас очень долго не поднимался вопрос создания «Точки кипения», и только благодаря губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, мы продвинулись в его решении. Как говорится, долго запрягали, зато быстро едем», − сказала Ольга Михеева, отметив, что у команды СамГАУ есть все шансы создать свою университетскую «Точку кипения». − Кроме открытия общегородской точки, Агентство стратегических инициатив поднимает вопрос создания активных внутриуниверситетских точек. Я знаю, что об этом задумываются Самарский технический университет, Самарский университет, а теперь и Самарский государственный аграрный университет. Мы движемся в очень правильном направлении! Уровень вопросов разный, а проблематика может быть сквозной: университет ставит вопросы своего уровня и дальше идёт их трансформация и перенаправление в региональную «Точку кипения». И это будет комплексный, правильный подход, позволяющий найти верное, эффективное решение».
«Точка кипения» – один из способов объединения всех заинтересованных сторон в решении самых разных задач. В частности, для решения такой задачи, как применение информационных технологий в сфере сельского хозяйства, мы планируем создать университетскую «Точку кипения» в нашем вузе. И будем благодарны, если вы нам в этом поможете, − отметил Павел Ишкин, руководитель проектного офиса Самарского ГАУ по цифровой трансформации сельского хозяйства.
«Рядом со СамГАУ находится машинно-испытательная станция, которая является ведущей в России, а всего их 10. Станция осуществляет государственные машинные испытания сельскохозяйственной техники. Однако, эти испытания пока не могут применяться для целей международной сертификации, поскольку не хватает специфических стендов. Если нам удастся совместно преодолеть барьер и оснастить эту станцию новыми стендами, мы могли бы решить вопрос проведения испытаний на нашей территории для международных целей. Эти результаты будут котироваться и в Европе, и в Азии», − добавил представитель СамГАУ.
В ходе интенсива также поговорили о том, что на «Острове 10-22», организованном АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Сколково в июле 2019 года, команда университета предложила провести «Агро Остров» на базе самарского региона. Тогда идея была поддержана Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Это также послужило поводом для проведения стратегической сессии «Аграрный бизнес без барьеров» 14 сентября.
На стратегической сессии, которая стала первой и положила начало дальнейшим встречам такого формата, прозвучало много интересных проектов, перспективных для сферы сельского хозяйства и не только: уникальные капсулы восстановления почв, роботизированные сельскохозяйственные системы КАМАЗ (Самарский политех), гиперспектральный анализ всхожести и развития посевов с БПЛА, приборы умной оптики (Самарский университет, ИСОИ РАН, Copter.Space), БПЛА-опрыскиватель садовых участков, установка добычи воды из маловодных почв (Кванториум). Проекты разработаны и реализованы молодыми изобретателями под чуткой координацией научных руководителей.
Некоторыми из разработок уже заинтересовался бизнес, но для внедрения в потоковое производство всем участникам ещё предстоит провести большую работу, находясь в тесном взаимодействии с Научно-образовательным центром Самарской области и «Точками кипения» разных форматов – в скорой перспективе их появления, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
14 сентября 2019 19:37
В ходе сессии обсудили планы организации в регионе такого формата коллективной работы, как «Точка кипения». Социум
72
14 сентября 2019 17:55
На площадке агровыставки состоялось подписание соглашения о присоединении ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет» к консорциуму НОЦ... Социум
127
14 сентября 2019 17:03
Ранее с подобной просьбой глава "Русского экзархата" в Европе обратился к патриарху Кириллу. Социум
139
Здравоохранение
13 сентября 2019 22:24
По его мнению, телеведущая несмотря на рождение ребёнка не утратила склонность к эпатажу и эксцентрике. Здравоохранение
3231
13 сентября 2019 18:19
Накануне Дня знаний он получил тяжелую травму глаза, в результате которой произошел разрыв глазных оболочек и потеря зрения. Здравоохранение
299
12 сентября 2019 14:41
С целью повышения доступности медицинской помощи в регионе совершенствуется запись на прием к врачу. Здравоохранение
355
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14389
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14320
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14398
Туризм
11 сентября 2019 09:10
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
211
30 августа 2019 10:28
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
281
27 августа 2019 12:08
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
350
Образование
14 сентября 2019 14:37
В Самарском технической университете завершили прием документов от кандидатов на должность ректора. Особой интриги не случилось. Образование
145
14 сентября 2019 12:27Как создать слайд-шоу при помощи приложения Фотошоу PRO
Многие считают, что слайд-шоу, как подарок довольно примитивный и не интересный, а на его создание уйдет не более часа. Образование
25
14 сентября 2019 12:25Обработка фотографии
Листая социальные сети, в особенности Инстаграм мы порой поражаемся красоте фотографий, но очень часто в силу вступает не умение фотографа уловить всю... Образование
28
Культура
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
85
12 сентября 2019 19:34
Бокурадзе уточняет, что это не окончательный проект, а лишь один из вариантов. Культура
285
12 сентября 2019 16:42
Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил деятелям культуры и искусства государственные и ведомственные награды. Культура
288
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15084
Мода
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
71
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
97
4 сентября 2019 19:11
Кроссовки в настоящее время можно считать наиболее удобной и практичной обувью. Таковые предпочитают носить все без исключения. Мода
90
Видео
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
433
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
271
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
784
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
324
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
584
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
429
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
94
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
678
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
906
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1091
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
534
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2318
Мероприятия