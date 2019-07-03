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Новости /  Общество /  Социум  

Instagram и WhatsApp перестали работать по всему миру

3 июля 2019 21:41
294
В мессенджере не доходят сообщения, в «инсте» не выгружаются фото.
У Facebook проблемы с серверами. Многие функции соцсети, WhatsApp и Instagram временно недоступны, передает iphones.ru.

По данным сайта Downdetector, основные сбои наблюдаются в России, Европе и США. В мессенджере не доходят сообщения, в «инсте» не выгружаются фото.

Остаётся только ждать исправлений. 
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Комментарии



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