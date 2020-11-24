Инспекторы Центра ГИМС СО призывают граждан не выходить на лед!

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Первый трагичный случай с начала наступления холодов произошел в Чапаевске, на озере Ерик Грязный, где под лед провалился мужчина 1978 г.р. О данном происшествии стало известно в 14.20 22 ноября, когда спасателями Поисково-спасательной службы Самарской области были проведены работы по извлечению тела погибшего мужчины из воды.

В прошлую зиму с начала ледостава произошло 9 происшествий на воде, погибло 8 человек.

Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской ежедневно патрулируют водоемы и реки с целью недопущения несчастных случаев. С начала ноября, в рамках месячника безопасности людей на водных объектах, на реках и озерах Самарской области проведено 62 патрулирования.

В частности, в Волжском районе на Черновском водохранилище очередное профилактическое мероприятие с любителями рыбной ловли было проведено совместно с представителями районной администрации. Взаимодействие с органами местного самоуправления в вопросах безопасности людей в зимний период приобретает наибольшую актуальность. Необходимо призывать граждан воздержаться от выхода на непрочный лед, чтобы избежать трагедии и не пополнять печальную статистику. Такие профилактические мероприятия носят систематический характер и затрагивают не только рыбацкое сообщество.

В группу риска входят люди, переходящие водоёмы по льду с целью сокращения пути, а также дети, выходящие поиграть на лёд, и любители зимней рыбалки.

Инспекторы напоминают рыбакам, что при себе всегда необходимо иметь средства спасения: спасательный жилет и веревку, чтобы в случае необходимости оказать помощь. Для закрепления результата своей работы сотрудники ГИМС распространяют информационные памятки-листовки, в которых рассказывается о мерах безопасности на водных объектах в зимнее время года.

Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз напоминает правила безопасности поведения на льду.

Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае нештатной ситуации становятся беспомощными.

Кроме знаний правил поведения на льду, нужно помнить, что опасен не только тонкий лед, но и прочный, скользкий лед. При падении на нем случаются тяжелые ушибы различных частей тела, растяжения, сотрясения.

Таит опасность для рыболова и низкая температура. Наиболее чувствительны к ее действию нос, уши, кисти и стопы, особенно пальцы, которые слабее защищены от холода одеждой.

В результате длительного действия низкой температуры может возникать обморожение. Случаются на льду и более тяжелые последствия длительного воздействия низкой температуры - замерзание.

Предрасполагают к замерзанию: алкогольное опьянение, переутомление при длительной ходьбе и долгое лежание на снегу или льду.

Во время зимней рыбалки думайте прежде всего о собственной безопасности и безопасности других людей, а потом уже об улове.

Кроме любителей подлёдного лова на неокрепший лед могут выходить и дети. Убедительная просьба к родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи), передает пресс-служба облМЧС.

фото Администрации Волжского района